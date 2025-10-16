#АЭС в Казахстане
Спорт

Два казахстанца стали победителями ЧМ-2025 по шахматам среди кадетов

Шахматы Два Чемпиона Мира, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 10:03 Фото: pixabay
С 4 по 15 октября в Албании прошел молодежный чемпионат мира по шахматам (U14, U16, U18), где казахстанские шахматисты добились одного из самых ярких успехов в истории нашей страны, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба Казахстанской федерации шахмат, на высшую ступень пьедестала почета мирового первенства поднялись казахстанцы Марк Смирнов (U14) и Эдгар Мамедов (U16).

Стоит заметить, что для Марка это уже вторая золотая медаль в этом турнире: год назад он был лучшим в категории U12. А Эдгар в 2024 году удостоился "серебра".

Помимо двух наград высшей пробы, в Албании у представителей сборной Казахстана есть еще одна медаль бронзового качества, которую завоевал Сауат Нургалиев. Теперь астанчанин стал двукратным бронзовым призером мировых первенств.

Здесь стоит напомнить, что это не первое достижение наших кадетов. Две недели назад на ЧМ-2025 по шахматам среди детей возрастной категории U8-U12 казахстанцы взяли три "золота".

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
