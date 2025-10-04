Крупный турнир по стритболу стартовал в Астане

В Астане сегодня, 4 октября 2025 года, стартовал двухдневный международный молодежный турнир по стритболу, передает корреспондент Zakon.kz.

Масштабное спортивное мероприятие проходит в столичном Дворце молодежи. В нем принимают участие 60 команд – в общей сложности 240 человек.

"Турнир мы проводим совместно с Молодежным крылом партии Amanat "Жастар Рухы". В нем принимают участие ребята из разных городов: здесь представлены команды из Алматы, Павлодара, Семея, есть также игроки из Франции и Узбекистана. Участвуют как любители, так и профессионалы. У нас три категории: мужская категория без ограничений, женская категория без ограничений и детская категория – в ней могут участвовать спортсмены до 16 лет. Сегодня будет проходить групповой этап – из группы у нас выходит одна команда в плей-офф (игра на вылет. – Прим. ред.). Эти игры будут проходить завтра и по итогу соревнования у нас будут определены призеры. Общий призовой фонд турнира – 1 млн тенге", – сказал один из организаторов Рустам Лукманов.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Больше всего команд, 36, в мужской категории. Женских команд всего 7 и в юношеской категории 16 команд.

"Это не просто турнир, это не про мяч и кольцо, это про выбор быть в движении, быть частью команды. Вы не просто здесь играете, вы здесь знакомитесь, создаете команды. Вы не выбираете наркотики, вы за здоровый образ жизни. Вы – наше будущее, будущее нашей страны, нашего города, наша сила – в единстве, наша сила – в здоровом поколении. Астана – город без наркотиков!" – сказала заместитель акима района Нұра города Астана Алия Абсеметова.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Ее поддержал председатель городского филиала молодежного крыла "Жастар рухы" Арсланбек Магзум.

"Основной посыл турнира – продвижение здорового образа жизни, спорта и борьба с наркоманией. Выявлять такие преступления – задача правоохранительных органов. Мы ведем борьбу на идеологическом поле, предотвращая риски", – сказал он.

Хотелось бы отметить и тот факт, что организаторы изменили подход к проведению подобных мероприятий: они подготовили медали для каждого участника соревнований, а не только для призеров. Такая схема применяется на марафонах, где медали вручают всем участникам, независимо от занятых мест. Такая практика, как подчеркнул Арсланбек Магзум, основана на принципе, что каждый, кто выходит на дистанцию и преодолевает ее, уже является победителем.

"Именно эту идеологию решено было внедрить и в данном спортивном событии, чтобы не было у участников ощущения проигрыша. Мы должны мотивировать их, чтобы они стремились участвовать в таких мероприятиях, чтобы вовлекались в спорт", – пояснил он.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Аскар Джанасбаев давно играет в баскетбол.

"Мы пришли на соревнования с друзьями. Узнали в соцсетях и зарегистрировались. Ожидаем большой атмосферы, ведь когда на улице – ты более спокойно играешь, а здесь есть некое волнение", – признался он.

Эмина Бекетова играет в баскетбол больше четырех лет.

"Мне этот вид спорта очень нравится. В нем есть все, что меня вдохновляет – командная работа, драйв, чувство плеча рядом. Это не просто игра – это настоящая школа характера и дисциплины. В классическом баскетболе играют пять человек, а здесь играют три человека. У нас в команде четыре человека – трое на корте, а один на замене. То есть в итоге игра получается более динамичной", – говорит участница.

Она не первый раз участвует в этом турнире и отмечает стабильно высокую организацию.

