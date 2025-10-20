#АЭС в Казахстане
Общество

В Алматы напоминают о мерах пожарной безопасности в отопительный сезон

начальник Управления государственного пожарного контроля ДЧС Алматы Константин Канин, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2025 18:32 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы продолжается масштабная кампания по предупреждению пожаров и снижению числа ЧС в отопительный сезон. Особое внимание уделено домам, использующим печное отопление и находящимся в зоне риска.

Об этом начальник Управления государственного пожарного контроля ДЧС Алматы Константин Канин рассказал сотрудникам региональной службы коммуникаций города.

Для повышения осведомленности населения и предотвращения несчастных случаев проводится агитационно-разъяснительная работа. Особая категория – 686 домов, в которых проживают социально уязвимые семьи, и 2067 домов, где живут лица, ведущие асоциальный образ жизни. Все эти адреса охвачены профилактической работой в рамках акций "Безопасная печь", "Чистый дымоход" и "Рука помощи".

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Напомним, что в мегаполисе проходил месячник пожарной безопасности. В это время проводились подворовые обходы, встречи с жителями частного сектора и многоквартирных жилых домов. Сотрудники ДЧС разъясняли гражданам основные требования пожарной безопасности. Жителям раздавали памятки и буклеты с рекомендациями, как безопасно использовать отопительные приборы.

Эта работа активно велась совместно с волонтерскими организациями – Обществом Красного Полумесяца, Lider.kz и Лигой волонтеров Казахстана, а также с производственным филиалом АО "КазТрансГаз Аймак". Особое внимание было уделено домам, использующим газовые котлы.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Для максимально широкого охвата населения департамент организовал SMS-рассылку с напоминаниями о правилах пожарной безопасности. Уведомления получили более 7,6 млн абонентов.

"Хотелось бы напомнить жителям Алматы простые и основные правила пожарной безопасности в отопительный период. В отопительный период не менее одного раза в два месяца очищайте дымоходы от сажи. Не перегревайте печи и не приставляйте вплотную к ним мебель и другие сгораемые предметы. Строго соблюдайте инструкции по эксплуатации газифицированных печей. Не оставляйте без присмотра топящиеся печи, зажженные газовые колонки и кухонные плиты, примусы и керогазы, включенные в электросеть электроприборы и не поручайте присмотр за ними детям. Не сушите над печью белье, одежду, обувь и другие сгораемые вещи. Храните спички и зажигательные приборы в недоступных местах от детей", – отметил Константин Канин.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В целом, по словам начальника Управления государственного пожарного контроля ДЧС Алматы, вопросы подготовки к отопительному периоду находятся на особом контроле департамента.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
