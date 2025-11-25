#АЭС в Казахстане
Туризм

Алматы в центре внимания: в Италии вышел крупный гастрономический репортаж о городе

Гастрономический репортаж об Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2025 16:20 Фото: акимат города Алматы
Итальянский гастрономический журнал COOK, входящий в состав одного из крупнейших изданий Италии — Corriere della Sera, опубликовал масштабный репортаж, посвященный Казахстану. Особое внимание уделено Алматы как культурному и гастрономическому центру страны.

Журналисты посетили Казахстан этим летом по приглашению Управления туризма города Алматы и Almaty Tourism Bureau, чтобы познакомиться с гастрономией, культурой и туристическим потенциалом города.

Фото: акимат города Алматы

Репортаж демонстрирует природные достопримечательности Алматы и его региона: озера Кольсай и Каинды, Чарынский каньон. Эти места показаны как яркие точки туристического интереса, гармонично сочетающиеся с городской инфраструктурой и современными гастрономическими заведениями.

Фото: акимат города Алматы

Материал рассказывает о современной гастрономии Алматы: национальная кухня, включая бешбармак, мясные деликатесы и кумыс – ферментированное кобылье молоко, подается как в традиционных форматах, так и с современными интерпретациями в ресторанах, включая концепцию Neo Nomad cuisine. В статье также приводятся рецепты баурсаков, курта и свежего копченого мяса из конины, что позволяет читателям глубже познакомиться с казахской кухней. Среди отмеченных заведений – "Auyl", "Jinau", "Sandyq", "Tary", где блюда готовят по современным рецептам с использованием местных ингредиентов, сочетая исторические традиции и международное влияние.

Фото: акимат города Алматы

Помимо гастрономии, в репортаже уделено внимание развитию винного дела в регионе. Отмечена компания Arba Wine, расположенная в долине Ассы у подножия Заилийских гор, где виноградники растут на высоте до 1000 метров. Журналисты подробно описали уникальные условия выращивания винограда, использование местных и международных сортов, а также сотрудничество с итальянскими экспертами, что позволяет производить высококачественные вина. Продукция Arba Wine уже получила международные награды, а винная культура становится важной частью туристического опыта Алматы и его региона.

Фото: акимат города Алматы

За первое полугодие 2025 года в Алматы общий рост туристов из Италии составил 10,9%, это больше, чем за аналогичный период 2024 года. Этот рост подтверждает возрастающий интерес к культурным и гастрономическим особенностям Алматы, который привлекает внимание международных СМИ и туристов со всего мира.

Айсулу Омарова
