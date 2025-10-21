#АЭС в Казахстане
Общество

Казахстанцы продолжают жаловаться на неустойчивую мобильную связь в дороге

Дорога, дороги, трасса, трассы, машина, машины, дорожное движение, транспорт, авто, автомобиль, автомобили, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2025 11:15 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов 21 октября 2025 года на заседании правительства озвучил ряд поручений в сфере обеспечения страны интернетом, передает корреспондент Zakon.kz.

Премьер подчеркнул, что только повсеместный скоростной интернет позволит получить должный результат.

"Именно так мы сможем эффективно реализовать поручение главы государства о тотальной цифровизации и внедрении элементов искусственного интеллекта. Устойчивый интернет – это не роскошь, а базовая потребность граждан и современной экономики в целом. Вместе с тем, продолжают поступать жалобы на неустойчивую мобильную связь на дорогах, медленный интернет в селах и даже в городах во время проведения крупных мероприятий", – сказал Бектенов.

Он отметил, что Министерству искусственного интеллекта совместно с операторами связи при проведении масштабных мероприятий следует тщательно прорабатывать вопросы резкого роста нагрузки на инфраструктуру связи и интернета.

Отдельного внимания, по его словам, заслуживает вопрос бесперебойности информационных систем.

"Только в текущем году было зафиксировано три крупных сбоя. Оборудование центров обработки данных не выдержало высокой нагрузки. Поэтому эти вопросы должны находиться на постоянном контроле Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития. Для придания импульса развитию отрасли был принят Национальный проект "Доступный Интернет". Его реализация позволит к 2027 году обеспечить 100% охват республики сетями связи и высокоскоростным интернетом не менее 100 Мбит/с", – пообещал глава правительства.

По его словам, перед Министерством стоит задача по эффективному исполнению всех запланированных Национальным проектом мероприятий.

"Сегодня мы сталкиваемся с ростом случаев телефонного и интернет-мошенничества. Зачастую они совершаются с использованием иностранных номеров и устройств, не зарегистрированных в национальной системе. Поэтому министерствам искусственного интеллекта и внутренних дел нужно активизировать работу по пресечению данной незаконной деятельности. Необходимо ужесточить наказание за утечку персональных сведений граждан из баз данных помимо госорганов, также и финансовых организаций, мобильных операторов и частного бизнеса в целом", – заявил Бектенов.

Кроме того, он поручил масштабировать опыт проекта Sim Kids для обеспечения защиты детей в цифровом пространстве.

"При строительстве сооружений связи наблюдается излишняя бюрократия. Порой установка только одного антенно-мачтового сооружения может занимать до одного года. В условиях масштабной цифровизации надо оптимизировать и значительно ускорить эти процессы. Поручаю Министерству искусственного интеллекта совместно с Министерством промышленности и строительства и операторами связи в месячный срок выработать конкретные предложения по данному вопросу. Для ликвидации в населенных пунктах зон с плохой связью и интернетом поручаю акиматам регионов оказывать содействие операторам связи в выделении мест для установки базовых станций, в том числе на любых подходящих объектах", – заключил премьер.

Ранее мы сообщали о планах Минцифры по покрытию всей страны сотовой связью до 2026 года.

Азамат Сыздыкбаев
