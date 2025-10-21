В Казахстане не планируют назначать ИИ на посты в правительстве

Фото: pixabay

Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Досжан Мусалиев 21 октября 2025 года на брифинге в правительстве оценил возможность появления искусственного интеллекта на должности члена кабинета министров, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, такой возможности препятствует действующее законодательство. "Казахстан первым в мире создал такое министерство. Но, что касается того, чтобы министр или вице-министр был искусственным интеллектом – наше законодательство пока этого не позволяет", – сказал вице-министр. Он уточнил, что государственным служащим в стране может быть только физзлицо. "Потому что, у нас по закону госслужащим должно быть физическое лицо. Пока таких планов нет", – добавил вице-министр. Ранее сооснователь "Astana Open Dialogue" Александр Данилов высказался о независимом цифровом члене совета директоров "Самрук-Казына".

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: