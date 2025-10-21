#АЭС в Казахстане
Общество

В Казахстане не планируют назначать ИИ на посты в правительстве

Искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация , фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2025 11:47 Фото: pixabay
Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Досжан Мусалиев 21 октября 2025 года на брифинге в правительстве оценил возможность появления искусственного интеллекта на должности члена кабинета министров, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, такой возможности препятствует действующее законодательство.

"Казахстан первым в мире создал такое министерство. Но, что касается того, чтобы министр или вице-министр был искусственным интеллектом – наше законодательство пока этого не позволяет", – сказал вице-министр.

Он уточнил, что государственным служащим в стране может быть только физзлицо.

"Потому что, у нас по закону госслужащим должно быть физическое лицо. Пока таких планов нет", – добавил вице-министр.

Ранее сооснователь "Astana Open Dialogue" Александр Данилов высказался о независимом цифровом члене совета директоров "Самрук-Казына".

Азамат Сыздыкбаев
