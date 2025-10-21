Ввести в Казахстане частное медицинское страхование предлагают депутаты

Депутаты Мажилиса в ходе презентации поправок по вопросам здравоохранения 21 октября 2025 года вновь подняли вопрос о необходимости введения в Казахстане наряду с ОСМС частного медицинского страхования, передает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос поднял депутат Айдос Сарым.

"В прошлый раз депутатам сказали, что это неуместно и так далее. Но в этот раз мы за это будем сильно биться. Частное медицинское страхование. Почему у нас в образовании, пенсионном обеспечении есть огромное количество институтов, направлений – аннуитеты и прочее и почему вы отказываете нашим гражданам в возможности обеспечить себя новыми инструментами и институтами (в страховании здоровья – Прим. ред.). Почему нельзя сделать часть денег, которые работодатель начисляет на здравоохранение, адресными. Этим мы мотивировали бы людей самих вкладываться в это", – заявил мажилисмен.

Он предлагает сделать такую опцию доступной для некоторых категорий граждан.

Председатель правления ФСМС Айдын Кульсеитов подтвердил, что этот вопрос в прошлой сессии неоднократно поднимался.

"Мы провели анализ и средний портрет потребителя – 56% всего, что оплачивает государство и Фонд – это льготные категории граждан. А поступления от работников и работодателей составляют 80% всех поступлений в систему здравоохранения, за исключением ГОБМП. Поэтому когда мы говорим, что какие-то лишние деньги уплачиваются работодателем за конкретного работника – на самом деле этих лишних денег в природе нет – каждый год баланс схлопывается и они остаются на то, чтобы иметь возможность авансировать систему в следующем году", – заявил он.

По его словам, система обязательного медстрахования отличается от пенсионной системы и системы подушевого финансирования в школах тем, что она солидарная, и что не ведется персонифицированный учет затрат и доходов.

"Все идет в один общий котел, который потом используется, в этом и принцип солидарного страхования", – подчеркнул Айдын Кульсеитов.

Однако его ответ не устроил депутата Асхата Аймагамбетова. Он предложил обсудить эти вопросы на заседаниях рабочих групп.

"Мы, депутаты, давали поправку по условно-накопительной системе – мы предлагали, чтобы часть средств, условно 10-15% накапливались на условном счете конкретного плательщика, человека, гражданина, затем чтобы он мог использовать эти средства, например, на получение стоматологических услуг. Но в последний момент эта позиция у Минздрава была неожиданно изменена. Но сейчас предлагается пойти еще дальше: чтобы была также страховая модель, но чтобы человек мог заключить договор по страхованию не с Фондом медстрахования, а с частным фоном и получать те же самые услуги", – пояснил депутат.

7 октября 2025 года министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова рассказала, кто чаще всего пользуется медицинскими услугами в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).