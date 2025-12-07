#Казахстан в сравнении
Наука и технологии

Находка в Китае приоткрыла тайны эволюции динозавров

палеонтологи заявили о новых следах динозавров, найденных в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2025 19:41 Фото: pixabay
На юго-западе Китая обнаружены следы динозавров возрастом 200 млн лет. Палеонтологи ожидают, что находка позволит по-новому взглянуть на раннюю эволюцию динозавров, сообщает Zakon.kz.

Как пишет A News, изначально следы нашли туристы, а после к изучению приступили эксперты. На сегодня известно, что на скале в юго-западной китайской провинции Сычуань удалось обнаружить более 20 следов динозавров и других позвоночных.

Согласно данным, подлинность следов была подтверждена исследовательской группой во главе с доцентом Китайского университета геологических наук в Пекине.

"Что делает это место особенно ценным, так это то, что по крайней мере в четырех слоях сохранились следы, свидетельствующие о том, что динозавры жили здесь в течение длительного периода", – заявил доцент Китайского университета геологических наук.

По его словам, среди следов присутствуют различные следы теропод, оставленные плотоядными динозаврами, а также отпечатки, похожие на следы хиротериев, которые напоминают человеческие руки и относятся к ранним рептилиям-архозаврам.

Исследователи также обнаружили куски окаменевшей древесины недалеко от следов, что дает им возможность получить дополнительную информацию о природе местной экосистемы около 200 млн лет назад.

Ранее сообщалось, что в Бразилии нашли крокодила, который жил еще до появления динозавров.

Елена Беляева
Елена Беляева
