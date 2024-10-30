Министр нацэкономики озвучил прогноз развития Казахстана

Министр национальной экономики Нурлан Байбазаров 30 октября 2024 года на пленарном заседании Мажилиса внес на рассмотрение Прогноз социально-экономического развития страны на 2025-2029 годы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что за основу формирования прогноза взят базовый сценарий при цене на нефть в 75 долларов за баррель и курс доллара 470 тенге.

"Реальный рост ВВП в 2025 году, по прогнозам, составит 5,6%, среднегодовой рост ВВП за пять лет – 5,4%. Номинальный ВВП вырастет с 150,8 трлн тенге в 2025 году до 234,2 трлн тенге в 2029 году. Ожидается рост во всех отраслях экономики. Так, среднегодовые темпы роста в промышленности составят 4,1%, в том числе в обрабатывающей промышленности – 5,8%, в горнодобывающей промышленности – 2,9%", – озвучил Нурлан Байбазаров.

По его словам, среднегодовой рост в сельском хозяйстве составит 5,3%, в строительстве – 9,3%, услуг транспорта – 8,2% и в торговле – 7,1%.

"Объем добычи нефти увеличится с 97,2 млн тонн в 2025 году до 104,8 млн тонн в 2029 году. Экспорт товаров, по прогнозам, вырастет с 82,3 млрд долларов в 2025 году до 90 млрд долларов в 2029 году. Импорт увеличится с 61,3 млрд долларов до 67,5 млрд долларов", – сказал Нурлан Байбазаров.

Министр подчеркнул, что инфляция определена на уровне 5,5-7,5% в 2025 году, 5-6% – в 2026 году, с последующим снижением до 5% в 2027-2029 годах.

22 октября 2024 года министр финансов приказом внес изменения и дополнения в Правила исполнения бюджета и его кассового обслуживания.