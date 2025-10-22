Осадки и заморозки: синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 23 октября
Фото: unsplash
Синоптики рассказали, какой будет погода по Казахстану в предстоящий четверг, 23 октября 2025 года, сообщает Zakon.kz.
Из прогноза следует, что ночью на севере и в центре области Жетысу ожидаются заморозки до -1-3°С.
"На большей части страны с северным антициклоном ожидается погода без осадков. Лишь на западе, северо-западе республики под влиянием ложбины северо-западного циклона ожидаются осадки. По республике в ночные и утренние часы – туманы, на западе, юго-востоке страны ожидается усиление ветра".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
При этом в ряде регионов Казахстана ожидается:
- высокая пожарная опасность – в Мангистауской, области Улытау, на северо-востоке, юго-востоке Атырауской, на юге, востоке Актюбинской, в центре Жамбылской, на севере, в центре Кызылординской, на западе Алматинской, на юго-западе Костанайской и Акмолинской областей, на юге области Абай,
- чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, Туркестанской, на юге, востоке Атырауской, на западе, севере Жамбылской, на западе, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере Алматинской, на юге Костанайской области и области Улытау.
О том, какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте с 23 по 25 октября 2025 года, можете узнать здесь.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript