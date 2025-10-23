Закон и порядок: как воспитать культуру законности и иммунитет к финпирамидам

Финансовые пирамиды в Казахстане меняют облик, но суть остается прежней – обещание легких денег за счет новых вкладчиков.

Руководитель проекта "Стоп Пирамида", общественник Юрий Ли рассказал Zakon.kz, какие схемы сегодня действуют в стране, почему даже образованные люди продолжают попадаться на старые уловки и что нужно сделать, чтобы остановить поток обмана.

От "тапалок" до токенов: ловушки стали изощреннее

По словам Юрия Ли, сегодня пирамиды можно разделить на несколько категорий – от примитивных до технологичных. Самые простые – так называемые "тапалки". Людям предлагают нажимать на кнопки, ставить лайки, писать комментарии или смотреть трейлеры под предлогом продвижения товаров, контента и блогеров. "Тапалки" – это сайты, где основное действие заключается в многократных нажатиях (от англ. "tap" – нажимать) на экран. Это неформальное название происходит от простого и повторяющегося действия, которое пользователи выполняют в этих играх для "заработка".

Продвижение этих сайтов сопровождается "реферальной системой": пригласи друзей и получай процент. Чтобы попасть в систему, нужно внести взнос – от нескольких тысяч до сотен тысяч тенге и даже долларов. На деле это классическая схема перераспределения денег между участниками.

"Есть и более сложные варианты. Например, инвестиции в аренду самокатов или автомобилей. Людям предлагают приобрести самокаты по цене 75 долларов, которые якобы будут сдаваться в аренду в Европе или в США. Однако на рынке такое средство передвижения стоит 1 600 долларов. И становится понятно, что никто никакие самокаты приобретать не будет. Кроме того, никакого документального подтверждения о приобретении таких самокатов не предоставляется. Если посчитать реальные затраты и доходность, становится ясно: заработать там невозможно. Деньги просто перетекают от новых участников к старым по схеме Понци". Руководитель проекта "Стоп Пирамида", общественник Юрий Ли

Схема Понци – это вид лохотрона, в которой доходы старым инвесторам выплачиваются за счет денег, привлеченных от новых участников, а не от реальной бизнес-деятельности. Для поддержания схемы требуется постоянный приток "клиентов", и когда он прекращается, схема рушится, оставляя большинство жертв без денег.

"Мы видели, как целые дома и улицы заходили в пирамиды"

По словам Юрия Ли, в начале 2025 года в Казахстане действовала крупная пирамида под видом аренды самокатов – HRT.

"Казахстанцы "заходили" туда целыми домами и даже улицами. Люди брали кредиты, продавали машины, чтобы внести деньги. Когда проект рухнул, к нам пришли те же самые вкладчики, которые вчера еще защищали пирамиду". Руководитель проекта "Стоп Пирамида", общественник Юрий Ли

Токены, ИИ и халяль – новые маски старого обмана

Сегодня мошенники активно используют современные технологии и громкие термины.

"Появились проекты, где якобы токенизируются посаженные деревья, которые в будущем должны превратиться в коммерческую древесину. На деле же мы видим, что компания, владеющая землей, не имеет никакого отношения к компании, продвигающей токены. Кроме того, сам цикл выращивания деревьев от саженцев до готовой продукции занимает почти 7 лет. Отсутствует подробное описание расходов на полив, удобрения, рабочую силу, а также на восстановление "урожайности" в результате гибели части деревьев. Очевидно, что такой токен может не иметь реальной ликвидности, но людям его продают как инновацию. Токеном может оказаться цифровая безделушка, созданная за копейки и за полчаса на децентрализованной криптовалютной бирже. Мы сталкивались и с проектами, которые прикрывались словами "халяль", "экомайнинг", "исламские финансы". На деле это обычные криптолохотроны. У них нет лицензий, нет фетв от авторитетных исламских организаций, подтверждающих дозволенность таких инвестиций". Руководитель проекта "Стоп Пирамида", общественник Юрий Ли

Как отметил Юрий Ли, многие жертвы "фабрик легких денег" – люди старшего поколения. И образование тут не спасает. Среди потерпевших – преподаватели, юристы, экономисты, госслужащие. Некоторые участвуют осознанно, надеясь "вовремя выйти". В большинстве своем это обычные люди, надеющиеся на пассивный доход. Особенно уязвимы пенсионеры. Они отдают последние сбережения, золото, берут кредиты, а еще остро конфликтуют со своими близкими, которые пытаются их отговорить от опрометчивых шагов.

"Это как зависимость от азартной игры. Только вместо выигрыша в казино здесь обещания быстрых и высоких процентов". Руководитель проекта "Стоп Пирамида", общественник Юрий Ли

Еще одна проблема – так называемые "юристы-спасатели", которые на самом деле те же самые организаторы финпирамид, у которых есть вся база данных вкладчиков. После краха "инвестиционного" лохотрона они приходят и обещают вернуть деньги. Берут от 10 до 20% "за услуги", показывают фейковые документы, а потом исчезают. Это вторая волна мошенничества, под которую попадают доверчивые люди.

"Мы боремся с последствиями, а не с причинами"

"Мы закрываем тысячи сайтов и чатов, возбуждаем уголовные дела, но все это уже после того, как люди потеряли деньги. Это как вычерпывать воду ложкой из затопленной квартиры, не перекрыв кран". Руководитель проекта "Стоп Пирамида", общественник Юрий Ли

Главная проблема, по его словам, в статье 217 УК РК – "Организация финансовой пирамиды".

"Она описывает уже свершившееся преступление. Чтобы доказать вину, нужно пройти длительные оперативные процедуры, а это почти нереально. Пока следственные органы получат у прокуратуры соответствующие санкции, лжепроект уже схлопнется. Мы боремся с тенью, а не с реальностью", – считает эксперт.

По его мнению, нужен фильтр на входе: запрет на публичный сбор денег на неорганизованном рынке без регистрации и без лицензии. Любой, кто собирает деньги от граждан, должен быть в открытом реестре, публично показывать финансовую отчетность, имеющиеся обязательства, судебные споры и обоснованные источники будущего дохода. Тогда будет ясно, какой проект будет являться инвестицией, а какой – пирамидой.

Кроме того, эксперт считает, что нужно конфисковывать доходы у так называемых "профессиональных" вкладчиков – тех, кто осознанно участвует в пирамидах и вовлекает туда большое количество жаждущих легких денег людей.

Красные флаги финпирамид Обещание высокой и быстрой прибыли. Все, что обещает доход ежечасно, ежедневно, еженедельно или даже ежемесячно с фиксированной гарантией, – это пирамида. В реальном бизнесе дивиденды выплачиваются только после подведения финансового итога своей деятельности, а не по расписанию каждые сутки.

Нереалистичные проценты. Обещания 15-30% в месяц или 200% за 100 дней – явный признак обмана. Если бы это было реально, авторитетные инвестфонды тоже вложились бы туда.

Отсутствие лицензии и прозрачной регистрации. Настоящие инвестиционные компании и брокеры работают только с лицензиями. В Казахстане их выдает Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) и Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA). Если организация зарегистрирована на Сейшелах, в Белизе, в Британии, в США, то наши финрегуляторы не имеют воздействия на таких субъектов. Соответственно, любые инвестиции будут сопряжены с высокими рисками.

Прием денег на карты физических лиц. Любой проект, который просит перевести деньги на личную карту или криптокошелек без названия компании, с высокой долей вероятности – мошеннический. Компании, реально управляющие капиталом, не собирают деньги на карты или криптокошельки физлиц.

Реферальная система ("приведи друга и заработай"). Если доход участника зависит не от продажи продукта, а от привлечения новых вкладчиков, это классическая пирамида.

Сложная легенда и прикрытие красивыми словами. Часто мошенники прикрываются модными темами – "халяль-инвестиции", "экологические токены", "экомайнинг", "крипто-платформа", "инновационный проект" и т.д. Все это просто красивая обертка без реального продукта.

Опора на "авторитетов" и ложные ссылки на известных людей. Использование deepfake-видео и поддельных высказываний якобы от президента, банкиров, известных инвесторов – прием для доверчивых людей.

Работа через анонимные чаты и Telegram-группы. Использование клонов сайтов реальных финорганизаций. Сведения о владельцах таких ложных сайтов, как правило, анонимны.

Эмоциональное давление и срочность. Если вам говорят: "Сейчас не вложишь – упустишь шанс!", "осталось только 10 мест!" – это психологический трюк мошенников, или эффект FOMO (fear of missing out), то есть страх упущенной выгоды.

Псевдоюристы, обещающие гарантированно вернуть деньги. После краха пирамиды появляются другие аферисты, которые за "комиссию" предлагают вернуть потерянные средства и козыряют связями в правоохранительных органах или в финансовых регуляторах разных стран мира. Люди, поверив таким проходимцам, зачастую теряют еще больше, чем в самой пирамиде.

Отсутствие финансовой отчетности, использование "нарисованной" (фиктивной) либо использование чужой финансовой отчетности.

Выплаты старым участникам за счет новых – это классическая схема перераспределения средств (эффект "самокатных" и "тапалочных" проектов).

"Люди должны научиться говорить "нет""

В основе всех схем лежит человеческое желание легких денег и страх упустить выгоду.

"Все, кто не умеет сказать "нет" и вовремя остановиться, становятся жертвами пирамид. Никакие законы не помогут, пока человек сам не научится фильтровать обещания, проверять отчетность, тем более что современные технологии этот процесс очень сильно облегчают", – резюмирует общественник.

Эффективность борьбы с мошенничеством напрямую зависит от осведомленности населения и изменений в правовой системе. Именно поэтому эксперт называет главным приоритетом финансовую грамотность и персональную ответственность. Ведь в конечном счете любая пирамида начинается не с обмана, а с доверия. Поэтому казахстанцам нужно выработать привычку проверять, а не верить.

Борьба с финансовыми пирамидами – это не только вопрос денег, но и вопрос культуры законности. Каждый казахстанец должен перестать искать легкие пути для заработка и начать уважать закон. Идеология "Закон и Порядок" в этом смысле не просто лозунг, но и в том числе основа финансовой безопасности страны.

В конечном итоге финансовая безопасность – это часть национальной устойчивости. Там, где общество уважает труд, знания и прозрачность, мошеннические схемы теряют почву. Формируя привычку действовать по закону, каждый казахстанец укрепляет не только экономику, но и моральный иммунитет всего общества.

