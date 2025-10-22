Казахстанцы не смогут искусственно завышать доходы ради кредита

Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов в Мажилисе 22 октября 2025 года рассказал, что делается для снижения уровня закредитованности населения, передает корреспондент Zakon.kz.

Тимур Сулейменов отметил, что принимаются новые макро- и микропруденциальные инструменты, направленные на охлаждение рынка розничного кредитования. Так, по его словам, с 1 апреля 2026 года банки начнут формировать дополнительный буфер капитала в размере 2% от риск-взвешенных активов по портфелю физических лиц.

"По текущим оценкам это составляет более 460 млрд тенге. Таким образом у банков второго уровня будет меньше стимулов резко наращивать розничный портфель. Это вкупе с другими мерами будет мотивировать больше кредитовать корпоративный сегмент", – считает глава Нацбанка.

Также Нацбанк совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) снизил предельную годовую эффективную ставку вознаграждения по потребительским кредитам – с 56% до 46%. Сейчас дополнительно рассматривается необходимость дальнейшего снижения до 40%.

"В рамках одного из главных макропруденциальных показателей – коэффициента долговой нагрузки – ужесточены подходы к проверке доходов заемщиков, чтобы исключить случаи искусственного завышения дохода за счет дублирования источника дохода, создания искусственных оборотов по дебетовой карте, депозитам, текущим счетам. Дополнительно в рамках обновления методологии будут пересмотрены критерии доходов, применяемых при расчете коэффициента долговой нагрузки", – подчеркнул глава Нацбанка.

Параллельно с этим с 1 января 2026 года вводится дифференцированное налогообложение доходов банков: ставка корпоративного подоходного налога по доходам от розничного кредитования составит 25%, а по кредитованию бизнеса – 20% Кроме того, для ограничения роста закредитованности населения будет активирован новый макропруденциальный инструмент – коэффициент долга к доходу.

"Совместно с правительством и АРРФР разрабатываются подходы к регулированию рынка рассрочек и BNPL-сервисов. Как вы знаете, банковские рассрочки находятся в периметре регулирования. По небанковской рассрочке, например, продуктам застройщиков и автодилеров, для защиты прав потребителей финансовых услуг также планируется введение соответствующего регулирования", – резюмировал Тимур Сулейменов.

