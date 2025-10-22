#АЭС в Казахстане
Общество

Казахстанцы не смогут искусственно завышать доходы ради кредита

Автокредитование, автокредит, кредит на автомобиль, покупка автомобиля, кредит на машину, покупка машины, автострахование, страхование автомобиля, страхование машины, страховка на авто, страховка на машину , фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2025 18:37 Фото: freepik
Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов в Мажилисе 22 октября 2025 года рассказал, что делается для снижения уровня закредитованности населения, передает корреспондент Zakon.kz.

Тимур Сулейменов отметил, что принимаются новые макро- и микропруденциальные инструменты, направленные на охлаждение рынка розничного кредитования. Так, по его словам, с 1 апреля 2026 года банки начнут формировать дополнительный буфер капитала в размере 2% от риск-взвешенных активов по портфелю физических лиц.

"По текущим оценкам это составляет более 460 млрд тенге. Таким образом у банков второго уровня будет меньше стимулов резко наращивать розничный портфель. Это вкупе с другими мерами будет мотивировать больше кредитовать корпоративный сегмент", – считает глава Нацбанка.

Также Нацбанк совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) снизил предельную годовую эффективную ставку вознаграждения по потребительским кредитам – с 56% до 46%. Сейчас дополнительно рассматривается необходимость дальнейшего снижения до 40%.

"В рамках одного из главных макропруденциальных показателей – коэффициента долговой нагрузки – ужесточены подходы к проверке доходов заемщиков, чтобы исключить случаи искусственного завышения дохода за счет дублирования источника дохода, создания искусственных оборотов по дебетовой карте, депозитам, текущим счетам. Дополнительно в рамках обновления методологии будут пересмотрены критерии доходов, применяемых при расчете коэффициента долговой нагрузки", – подчеркнул глава Нацбанка.

Параллельно с этим с 1 января 2026 года вводится дифференцированное налогообложение доходов банков: ставка корпоративного подоходного налога по доходам от розничного кредитования составит 25%, а по кредитованию бизнеса – 20% Кроме того, для ограничения роста закредитованности населения будет активирован новый макропруденциальный инструмент – коэффициент долга к доходу.

"Совместно с правительством и АРРФР разрабатываются подходы к регулированию рынка рассрочек и BNPL-сервисов. Как вы знаете, банковские рассрочки находятся в периметре регулирования. По небанковской рассрочке, например, продуктам застройщиков и автодилеров, для защиты прав потребителей финансовых услуг также планируется введение соответствующего регулирования", – резюмировал Тимур Сулейменов.

1 октября 2025 года вице-министр труда и социальной защиты населения Виктория Шегай объяснила, почему при оценке нуждаемости казахстанских семей стали учитывать не только официальные доходы, но и некоторые виды кредитов.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
