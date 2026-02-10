#Казахстан в сравнении
Финансы

В Нацбанке пообещали притормозить бурный рост кредитов населению

Кредит, кредитование, займ, долг, долги, кредиты, займы, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 13:38 Фото: freepik
Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов на расширенном заседании правительства 10 февраля 2026 года рассказал, что делается для снижения уровня закредитованности населения, передает корреспондент Zakon.kz.

"Темпы роста ключевого сегмента – беззалогового потребительского кредитования снизились еще более значительно. Рост общего портфеля – 14,6% в 2025 году против 29,2% в 2024 году, а рост выдач показал еще более существенное снижение – 6,3% против 22,7% в 2024. Вместе с тем темп выдачи залоговых потребительских займов (29%) и автокредитования (30%) остается высоким. Совместно с Агентством продолжим мониторинг качества этих кредитов", – добавил он.

Глава Нацбанка подчеркнул, что в 2026 году будут приняты дополнительные меры для снижения несбалансированного роста кредитования населения.

"Мы задействуем дополнительный комплекс макро- и микропруденциальных инструментов... В этом году мы планируем подключить все банки к единой системе QR-платежей, внедрить сервис цифровых согласий и расширить использование биометрии при оформлении кредитов и крупных платежей для предотвращения мошенничества", – резюмировал Тимур Сулейменов.

5 февраля 2026 года сообщалось, что меры Нацбанка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка позволили снизить темпы роста займов населению.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
