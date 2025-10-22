Почти половина пшеницы в хранилищах Казахстана не дотягивает до высшего класса

Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов 22 октября 2025 года на брифинге в СЦК сообщил, что в этом году на хранение поступило вдвое больше зерна, чем в прошлом. Однако почти половина пшеницы оказалась ниже третьего класса, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что впервые объем льготного финансирования достиг 1 трлн тенге.

"Из выделенных на весенне-полевые и уборочные работы 700 млрд тенге освоено 502 млрд тенге с обеспечением охвата 9 млн га посевных площадей. Финансирование уборочных работ продолжается. При этом, уже с 1 октября текущего года запущено раннее финансирование весенне-полевых работ 2026 года. Из выделенных на льготный лизинг 250 млрд тенге на сегодня подано заявок на 253 млрд тенге на приобретение порядка 8 тыс. единиц сельхозтехники", – дополнил он.

По его словам, одним из важных вопросов является своевременная засыпка качественного семенного материала, и по оперативным данным акиматов областей, под урожай 2026 года потребность в семенах составляет 2,3 млн тонн. На сегодня засыпано 2 млн тонн или 91% от потребности.

"Общая емкость хранения зерна по республике составляет более 30 млн тонн, в том числе на действующих лицензированных хлебоприемных предприятиях более 13 млн тонн, у СХТП – более 17 млн тонн. Всего с нового урожая на хранение на лицензированные хлебоприемные предприятия поступило 6,7 млн тонн зерна, что в два раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Из поступившего на хранение объема мягкой пшеницы к третьему классу отнесено 54%, к четвертому – 34%, к пятому классу и неклассной пшенице отнесены 12% объема. В целом вопрос уборки находится на постоянном контроле. Все вопросы рассматриваются и решаются на заседаниях Оперативного штаба", – озвучил Азат Султанов.

23 сентября 2025 года министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров доложил о работе по сбору урожая.

