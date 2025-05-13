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Общество

Сокращение посевных площадей пшеницы: не останется ли Казахстан без муки и хлеба

Зерно, пшеница, посев, сельское хозяйство, сельхозтехника, комбайнеры, сельскохозяйственная техника, сбор зерна, зерно, урожай, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2025 13:50 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров 13 мая 2025 года на брифинге в правительстве ответил, повлияет ли сокращение посевов пшеницы на объемы муки и хлеба на внутреннем рынке Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр напомнил, что в Казахстане проводится диверсификация сельскохозяйственных культур, уменьшаются площади монокультур.

"Уходим от этого. За два года сократили на 750 тыс. гектаров. Благодаря повышению урожайности тот же объем в любом случае сохраняется. Увеличиваем посевные площади под масличными и бобовыми культурами. Зерна у нас достаточно – в прошлом году получили рекордный урожай, из которого 12 млн тонн планируется на экспорт. 9,8 млн уже экспортировано, оставшийся объем до 1 июля доведем до 12 млн", – ответил министр.

По его словам, зерна достаточно не только у хозяйств, но и у Продкорпорации.

"У нас есть неснижаемый резерв – полмиллиона тонн. Этого нам хватит до следующего урожая", – заверил Айдарбек Сапаров.

Ранее стало известно, что в Казахстане рекомендуют ускорить посевную.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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