Насиловал с 13 лет: юная алматинка обвинила взрослого соседа в тяжком преступлении

В Алматы ведется расследование по факту неоднократного насилия над несовершеннолетней школьницей, сообщает Zakon.kz.

Об этом преступлении рассказал адвокат семьи пострадавших.

"Житель Турксибского района в 2023 году изнасиловал 13-летнюю дочку соседа, втерся в доверие (провожал и забирал ребенка из школы по доверенности). В отсутствие родителя в один из дней сосед напоил 13-летнего ребенка, а затем, пользуясь бессознательным (беспомощным) состоянием ребенка, против ее воли вступил в половой контакт. 13-летний ребенок (который растет без матери), стыдясь и боясь огласки, никому не рассказала о произошедшем", – написал он в Facebook.

После этого, по его словам, насильственные действия происходили неоднократно, когда отец девочки был на работе.

"Не останавливаясь на содеянном, чувствуя свою безнаказанность, уже в 2024 году стал применять в отношении несовершеннолетней свою силу, избив и принудив против ее воли к половому контакту в неестественной форме. Спустя два года ребенок, набравшись сил, рассказала о факте насилия со стороны соседа своему отцу. После чего отец ребенка обратился в УП Турксибского района Алматы", – продолжил адвокат.

Там было зарегистрировано дело по ст. 122 УК РК. Хотя, как пишет адвокат, со слов ребенка, усматриваются признаки преступления, предусмотренные ст. 120 ч. 3-1 УК РК (изнасилование несовершеннолетней), а с учетом ее возраста – по части 4, которое относится к категории особо тяжких преступлений.

И, несмотря на показания потерпевшей, следователь прекратил уголовное дело за отсутствием состава преступления.

"На сегодняшний день прокуратура Турксибского района отменила незаконное решение следователя. Но виновное лицо до сегодняшнего дня еще не задержано, отец дал согласие огласки данного дела, опасаясь, что виновное лицо с помощью правоохранительных органов вновь может избежать ответственности", – указал адвокат.

В полиции Алматы дали комментарий по делу:

"В настоящее время Управлением полиции Турксибского района по данному факту проводится досудебное расследование. Назначены необходимые экспертизы, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех объективных обстоятельств произошедшего. Ход и результаты расследования находятся на контроле руководства ДП. По итогам будут приняты меры в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан".

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