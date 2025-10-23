В Казахстане живет Казахстан: что известно о жителе Караганды с уникальным именем

Тридцатилетний житель Караганды Казахстан Жаркын рассказал о буднях с патриотическим именем. Мужчина признался, что за всю жизнь ни разу не встретил человека с таким же именем, сообщает Zakon.kz.

Известно, что Казахстан Жаркын родился в 1995 году. Имя для ребенка выбрала его 90-летняя бабушка.

По словам Жаркына, это имя наложило отпечаток на жизнь и принципы.

"Это большая ответственность – быть Казахстаном. Думаю, и выбор профессии был не случаен". Казахстан Жаркын

Жаркын работает оперуполномоченным.

Фото: gov.kz

Кроме службы, активно занимается спортом. Он кандидат в мастера спорта по казакша курес и неоднократно был призером соревнований различного уровня.

"На турнирах мое имя всегда вызывало интерес. Когда объявляли: "Жаркын Казахстан", все сразу начинали искать глазами, кто это такой. Люди удивлялись и запоминали меня", – отмечает казахстанец.

В школе в основном у всех были привычные имена, и Казахстану иногда было неловко, что он носит такое громкое имя.

"Сейчас я ни капли не стесняюсь, а горжусь своим именем. Это не просто имя – это часть моей идентичности". Казахстан Жаркын

Стоит отметить, что в Казахстане всего 28 человек носят такое имя, в том числе одна женщина. Семь человек с именем Казахстан проживают в Карагандинской области. Еще один интересный момент, самому старшему Казахстану 92 года, самому молодому – 25 лет.