Общество

Искусственный интеллект поможет разрабатывать НПА в Казахстане

Искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация , фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2025 12:20 Фото: pixabay
Вице-министр юстиции Бекболат Молдабеков 23 октября 2025 года на брифинге в СЦК рассказал о цифровых решениях, которые помогают в разработке нормативно-правовых актов, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, планируется внедрение смарт-ассистента, который будет оказывать экспертную поддержку разработчикам нормативных правовых актов.

"Его функционал будет включать: международный опыт, правовой мониторинг, поиск неконституционных норм согласно постановлению Конституционного суда и другое. Таким образом, смарт-ассистент станет не просто вспомогательным инструментом, а полноценным участником процесса нормотворчества, способствующим повышению его качества, согласованности и правовой устойчивости", – сказал Молдабеков.

Он также рассказал о проводимой работе по автоматизации процедур исполнительного производства.

"С августа прошлого года в рамках этого направления внедрен "Цифровой судебный исполнитель", который в автоматическом режиме инициирует и сопровождает исполнительное производство без участия человека. Это решение позволяет исключить человеческий фактор, снизить коррупционные риски и значительно ускорить процесс взыскания задолженности. Одним из ключевых социальных эффектов проекта стало сокращение финансовой нагрузки на граждан. Если ранее при привлечении частного судебного исполнителя должнику приходилось дополнительно выплачивать до 25% от суммы долга в виде комиссии, то теперь, благодаря автоматизации процесса, эти расходы исключены", – отметил вице-министр.

В результате внедрения цифрового инструмента граждане уже сэкономили более 1,9 млрд тенге, которые ранее уходили на оплату услуг частных судебных исполнителей.

Сегодня Сенат вернул закон об искусственном интеллекте в Мажилис.

Азамат Сыздыкбаев
