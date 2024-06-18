Принципы "умного регулирования" внедрили в разработку НПА в Казахстане

Министр юстиции приказом от 14 июня 2024 года внес изменения в Правила разработки, согласования и государственной регистрации нормативных правовых актов, сообщает Zakon.kz.

Правила дополнены новой главой, которая регламентирует применение принципов "умного регулирования" и Agile при разработке, согласовании и государственной регистрации нормативных правовых актов центральных государственных органов.

В документе под "умным регулированием" понимается применение следующих принципов правовой политики:

разумное регулирование;

прозрачное регулирование;

доказательное регулирование;

результативное регулирование;

защита прав, свобод и законных интересов человека.

Под разумным регулированием в сфере ведомственного регулирования понимается следующее:

регулирование общественной деятельности применяется как крайняя мера при разрешении вопросов, возникающих в общественной жизни, поскольку количество регуляторных мер, превышающих разумный предел, создает регуляторное бремя для ее адресатов;

при решении задач, стоящих перед разработчиком, важно в первую очередь искать альтернативные способы, не связанные с регуляторным вмешательством;

при необходимости введения регуляторных мер они изучаются на предмет приемлемости для достижения предполагаемых целей и наименьшей степени ограничения прав, свобод и законных интересов граждан и организаций;

предлагаемые меры демонстрируют преимущественный уровень положительного влияния, а также учитывают побочные негативные последствия;

достижение максимальной эффективности государственного регулирования при минимальных затратах финансовых, кадровых и организационно-технических ресурсов благодаря применению современных информационно-коммуникационных технологий.

Под прозрачным регулированием в сфере ведомственного регулирования понимается следующее:

регулятор обеспечивает формирование множественных точек доступа стейкхолдеров, в том числе посредством развития и применения новых инструментов, обеспечивающих учет интересов всех сторон, кого потенциально затронет вводимое регулирование;

при принятии решения выбирается наиболее оптимальный баланс интересов всех сторон с соблюдением принципов отраслевой политики постоянного характера, что способствует принятию наиболее оптимального решения, снижает степень влияния произвольных решений в процессе осуществления правового регулирования;

минимизация использования бланкетных способов формирования правовых норм.

Под доказательным регулированием в сфере ведомственного регулирования понимается следующее:

доказательный подход становится одним из основных векторов развития ведомственного регулирования;

в целях повышения качества ведомственного регулирования регуляторные решения основываются на надежных и объективных данных, в том числе научных и экспертных исследованиях, результатах изучения общественного мнения, статистических данных;

сведения, демонстрирующие преимущество того или иного способа регулирования, доступны для проверки.

Ввиду этого неотъемлемым элементом правовой политики является формирование широкой доказательной базы посредством сбора, хранения, обработки, анализа количественных данных и управления ими.

Под результативным регулированием в сфере ведомственного регулирования понимается следующее:

системная ретроспективная оценка мер правового регулирования, которая не носит эпизодический характер;

систематический мониторинг эффектов, вызванных введенным регулированием на предмет действенности и соответствия заявленным целям;

клиентоцентричность регулирования, предполагающая максимальное удовлетворение интересов и потребностей адресатов;

в случае недостижения предполагаемого результата принятие мер, направленных на совершенствование первичных регуляторных подходов.

Основным принципом первоочередной и эффективной защиты во всех сферах общественной и государственной жизни является реализация конституционного положения о том, что права и свободы человека определяют содержание нормативных правовых актов.

Важным аспектом недопущения различного рода нарушений служит соблюдение основных прав, свобод и обязанностей, закрепленных разделом II "Человек и гражданин" Конституции, а также настоящих Правил при разработке, согласовании и принятии нормативных правовых актов.

Для выстраивания и упорядочивания функций, ориентированных на потребности населения, создания и справедливого распределения общественных благ проводится постоянное развитие ведомственного регулирования посредством проведения реинжиниринга и оптимизации бизнес-процессов.

Государственные органы-разработчики, заинтересованные в эффективном межведомственном взаимодействии, прикладывают к проекту нормативного правового акта чек-лист соблюдения принципов "умного регулирования" и описание модели бизнес-процесса вводимого регулирования (нотация и моделирование бизнес-процессов BPMN, блок-схемы Flowchart, UML, интеллект-карты, либо иной удобный для разработчика инструмент) для выстраивания релевантного текста регулирования и облегчения понимания положений разрабатываемых проектов нормативных правовых актов.

По проектам НПА, содержащим чек-лист и схемы регулирования в виде смоделированных бизнес-процессов, допускается проведение предметных согласительных процедур между государственным органом-разработчиком и органами юстиции, а также использование иных Agile-инструментов, включая гибкие и итеративные подходы для выработки единого решения.

При согласовании проектов НПА применение Agile обеспечивает гибкость и адаптивность процесса доработки проекта НПА.

По нормативному правовому акту, прошедшему государственную регистрацию в органах юстиции, государственный орган-разработчик в течение пяти рабочих дней размещает на своем официальном интернет-ресурсе описание модели бизнес-процесса вводимого регулирования.

Для дальнейшего улучшения качества ведомственного регулирования и вовлеченности заинтересованных сторон органы юстиции ведут учет работы с применением принципов "умного регулирования" и Agile.

Приказ вводится в действие с 28 июня 2024 года.