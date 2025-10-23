ИИ может лишить работы 2 миллиона казахстанцев

Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Дмитрий Мун на брифинге в Сенате сообщил, что в ближайшие пять лет под риском автоматизации окажутся 2,5 млн специалистов. По его словам, к 2029 году планируется переобучить один миллион граждан, передает корреспондент Zakon.kz

Журналисты поинтересовались, сколько рабочих мест в ближайшие годы может быть сокращено или полностью заменено искусственным интеллектом.

"Прогноз Минтруда, потому что это их полномочия, мы разговаривали с вице-министром, в ближайшие 5 лет 2,5 млн специалистов потенциально могут попасть под риски того, что эти специальности могут быть автоматизированы. Внутри них около одного миллиона специалистов могут быть автоматизированы из-за применения искусственного интеллекта. У нас есть план – до конца 2029 года мы переобучим искусственному интеллекту один миллион граждан", – озвучил Мун.

Он отметил, что на платформе Astana Hub уже доступны первые видеоуроки – программа позволяет бесплатно получать обучение от репетиторов, коучей и специалистов, в том числе в сфере искусственного интеллекта.

"Минтруда ведет прогноз, какие специальности могут уходить на второй план из-за внедрения автоматизации ИИ. Мы совместно с Миннауки, Минвысшего образования выстраиваем соответствующие курсы для переобучения на новые специальности, в том числе для разметчиков данных для ИИ, что сейчас является очень востребованным. ИИ как и интернет: пришел интернет – некоторые специальности ушли, но появилось очень много других и это хорошо, правильно, они должны появляться, здесь то же самое", – дополнил он.

Отвечая на вопрос журналистов о профессиях будущего, он отметил, что востребованными останутся программисты.

"В первую очередь. Так как мы сами являемся министерством, которое курирует отрасль программистов, мы четко понимаем, что в принципе программисты сейчас этого не боятся, они дальше продолжают правильно использовать искусственный интеллект и большинство программистов, которые ранее занимались классическим программированием, сейчас переходят на изучение ИИ для того, чтобы увеличить свою пропускную способность. Если я, как программист, ранее мог делать один сайт за две недели, то с помощью ИИ я могу делать один сайт за один день", – сказал Дмитрий Мун.

В Казахстане, между тем, началась инвентаризация госфункций перед внедрением ИИ.