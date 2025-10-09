Заморозки до -6°С, снег и дожди: кому меньше повезет с погодой в Казахстане 10 октября

Фото: unsplash

В Казахстане в предстоящую пятницу, 10 октября 2025 года, на большей части территории прогнозируется погода без осадков, но заморозки и осадки все же застанут врасплох жителей некоторых регионов, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", заморозки ожидаются: в области Жетысу ожидаются заморозки – до -1-6°С ,

, на севере, юге Алматинской области – до -1-3°С ,

, на западе, севере, в горных районах Жамбылской области – до -1-3°С. "Под влиянием поля повышенного давления на территории Казахстана ожидается преимущественно погода без осадков. Лишь на западе, севере Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки в виде дождя и снега. На севере, юге, западе страны ожидается усиление ветра, на западе и юге – с пыльной бурей. В центре, на юго-востоке страны прогнозируются туманы", – следует из прогноза. При этом в ряде областей республики ожидается: высокая пожарная опасность – в Мангистауской, на западе, севере, в центре Западно-Казахстанской, на северо-востоке, западе Атырауской, на юге, севере Актюбинской, в центре Жамбылской, на юго-западе Костанайской и Акмолинской областей, на востоке области Улытау и на юге области Абай,

– в Мангистауской, на западе, севере, в центре Западно-Казахстанской, на северо-востоке, западе Атырауской, на юге, севере Актюбинской, в центре Жамбылской, на юго-западе Костанайской и Акмолинской областей, на востоке области Улытау и на юге области Абай, чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, на западе, севере, юге, в пустынных районах Туркестанской, на севере, юге, востоке Атырауской, на западе, севере Жамбылской, на северо-западе, юге, юго-востоке Западно-Казахстанской, на западе, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере Алматинской областей, на юге области Улытау и Костанайской области. Материал по теме Снег и дожди на подходе: в двух регионах Казахстана резко испортится погода Ранее синоптики рассказали, что в ближайшие дни в Астане ожидаются снег и мороз, в Алматы – тепло до +23°С, а в Шымкенте – жара. Подробнее о прогнозе на 10, 11 и 12 октября 2025 года можете узнать по ссылке.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: