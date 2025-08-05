В УПК усилили права свидетеля, имеющего право на защиту

Процессуальные права свидетеля, имеющего право на защиту, приведены в соответствие с правовыми позициями Конституционного суда, сообщает Zakon.kz.

Конституционный cуд в своем нормативном постановлении от 22 мая 2023 года о проверке конституционности части 3 статьи 217 Уголовно-процессуального кодекса отметил, что законодатель не включил свидетеля, имеющего право на защиту, в перечень лиц, имеющих право на получение гарантированной государством юридической помощи.

Вместе с тем УПК предусматривает его право самостоятельно или через своих родственников либо доверенных лиц пригласить адвоката в качестве защитника и давать показания в его присутствии, и это соответствует конституционному праву каждого на получение квалифицированной юридической помощи.

Вместе с тем в суде отметили, что оставление лишь на усмотрение следственного судьи решения вопроса о необходимости присутствия свидетеля, имеющего право на защиту, при допросе следственным судьей потерпевшего и свидетеля в правоприменительной практике может в последующем приводить к ограничению процессуальных прав данного лица в статусе подозреваемого (обвиняемого).

В результате в указанную норму УПК внесены изменения, направленные на усиление процессуальных прав свидетеля, имеющего право на защиту.

Ранее мы рассказали, что нормы УПК об ограничениях при домашнем аресте приведены в соответствие с Конституцией.