Общество

Казахстан на мировой арене: дипломатия доверия, баланса и гуманитарных смыслов

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, Акорда, резиденция Президента Республики Казахстан, здание Акорды, туризм в Казахстане, туризм в Астану, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2025 10:22 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Современная внешняя политика Казахстана становится все более гуманитарной и ценностно ориентированной, сообщает Zakon.kz.

По мнению павлодарского политолога, докторанта кафедры АНК ЕНУ им. Л.Н. Гумилева Бориса Поломорчука, за годы независимости Казахстану удалось выстроить уникальную дипломатическую модель, основанную на балансе интересов между глобальными центрами силы.

"Геополитическая турбулентность растет, но Казахстан сохраняет стратегическую преемственность и многовекторность. Это позволяет нам последовательно отстаивать национальные интересы в меняющемся мире", – отметил эксперт.

Ключевым принципом внешней политики остается многовекторность. Казахстан выстраивает прагматичные и доверительные отношения как с Западом, так и с Востоком. Страна поддерживает стратегическое партнерство с Россией и Китаем, активно развивает сотрудничество с Европейским союзом, Турцией, США, странами Центральной Азии, Персидского залива и Южной Азии.

Фото из архива Бориса Поломорчука

Борис Поломарчук подчеркнул, что Казахстан последовательно выступает за укрепление архитектуры региональной безопасности и активно участвует в работе международных организаций.

"Мы проводим политику открытого диалога, в том числе в формате Центрально-Азиатских консультаций. Это позволяет углублять интеграцию без создания избыточных структур. Казахстан также вносит вклад в решение глобальных проблем – от миротворческих миссий до продвижения зеленой энергетики. Президент страны неоднократно поднимал вопрос о реформировании международных институтов, чтобы они могли работать более эффективно", – пояснил политолог.

Среди значимых инициатив Казахстана – создание Международного банка низкообогащенного урана, продвижение идей ядерного разоружения, участие в климатических форумах и развитие энергетической безопасности.

Отдельное внимание эксперт уделил экономической дипломатии. Казахстан активно продвигает проекты в рамках Евразийского экономического союза, развивает Транскаспийский транспортный коридор, формирует новые логистические и энергетические цепочки, соединяющие Европу и Азию. В этом контексте он отметил важность инициативы "Один пояс – один путь", связывающей Китай с европейскими рынками.

Современная внешняя политика Казахстана все больше опирается на гуманитарные связи. Страна реализует программы "мягкой силы", продвигает культуру, развивает образовательные обмены, участвует в гуманитарных миссиях и укрепляет имидж как центра межрелигиозного и межцивилизационного диалога.

"Все большее значение приобретает народная дипломатия – неформальные контакты между обществами, которые дополняют официальную внешнюю политику и способствуют укреплению доверия. Это культурные обмены, академическое сотрудничество, участие в международных форумах, волонтерских и гуманитарных инициативах. Через такие связи формируется более глубокое взаимопонимание между народами, снижается уровень стереотипов и недоверия, а образ страны за рубежом становится более человечным и близким. Народная дипломатия позволяет Казахстану говорить с миром не только языком официальных заявлений, но и через личные истории, совместные проекты и живое общение", – резюмировал Борис Поломарчук.

Таким образом, внешняя политика Казахстана сегодня – это не просто стратегия выстраивания международных связей, а целостная модель, в которой сочетаются прагматизм, ценности, гуманитарные инициативы и стремление быть активным участником глобального диалога.

Акмарал Есимханова
