Мошенники выманили миллионы тенге у казахстанцев, обещая работу в Великобритании
Как пишет 23 октября телеканал "КТК", после получения оплаты за оформление документов компания перестала выходить на связь.
По их словам, агентство предлагало работу по сбору клубники с обещанием заработной платы от 1 млн до 2 млн тенге, бесплатным жильем и возможностью легального трудоустройства в Великобритании. Стоимость оформления визы и договора составляла около 750 тыс. тенге с человека.
Жительница Алматы Гульнур Карим рассказала, что поверила обещаниям и даже привела двух друзей, за что ей сделали скидку.
"По договору обязались устроить на работу в течение девяти месяцев. А если не получится, то вернут деньги. Уверяли, что зарплата начинается от миллиона тенге и может доходить до 2 миллионов. На таких условиях мы подписали договор. Прошел уже год. Деньги не вернули. Организаторы просто сбежали. И поменяли название. Сначала было Jumyste. Потом Tabys Tup", – сказала она.
По данным пострадавших, фирма неоднократно меняла название, адрес и персонал. Жители Алматы, Шымкента, Караганды, Уральска, Тараза и Актобе сообщили, что аналогичные случаи происходили и ранее. Тогда вмешательство журналистов позволило вернуть деньги, а представители компании обещали "больше никого не обманывать".
Несмотря на это, число обманутых вновь выросло. Житель Караганды Диас Жамбыл пояснил, что пришел в офис компании в 2024 году.
"Я пришел в эту компанию в 2024 году. Приехал в офис, поговорил, убедился. Еще тогда я заметил людей, которые не могут уехать. Но увидел, что они, если что, правда возвращают деньги. Поэтому мы с братишкой заплатили миллион и ждали. С моей стороны, в общем, пришло восемь человек. И вот спустя девять месяцев никакой обратной связи", – рассказал он.
По его словам, офис компании в настоящее время опечатан, а представители перестали выходить на связь.
Официальный представитель Департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек сообщила, что возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного неоднократно.
"Поступали коллективные заявления в ряд подразделений полиции Алматы. Они сейчас объединены в одно производство. Хоть еще 10 раз поменяют название компании, фигуранты остаются те же. Объекты и субъекты преступления нам известны. Проводится досудебное расследование", – сказала Азирбек.
По данным полиции, личность основателя фирмы установлена, решается вопрос об избрании меры пресечения. Между тем пострадавшие утверждают, что сайт компании все еще активен, а на нем продолжают принимать заявки на "трудоустройство за рубежом".
Ранее сообщалось, что новый вид мошенничества появился в Казахстане.