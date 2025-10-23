Мошенники выманили миллионы тенге у казахстанцев, обещая работу в Великобритании

Более 300 граждан Казахстана пострадали от действий частной фирмы, обещавшей трудоустройство на фермах Великобритании, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 23 октября телеканал "КТК", после получения оплаты за оформление документов компания перестала выходить на связь.

По их словам, агентство предлагало работу по сбору клубники с обещанием заработной платы от 1 млн до 2 млн тенге, бесплатным жильем и возможностью легального трудоустройства в Великобритании. Стоимость оформления визы и договора составляла около 750 тыс. тенге с человека.

Жительница Алматы Гульнур Карим рассказала, что поверила обещаниям и даже привела двух друзей, за что ей сделали скидку.

"По договору обязались устроить на работу в течение девяти месяцев. А если не получится, то вернут деньги. Уверяли, что зарплата начинается от миллиона тенге и может доходить до 2 миллионов. На таких условиях мы подписали договор. Прошел уже год. Деньги не вернули. Организаторы просто сбежали. И поменяли название. Сначала было Jumyste. Потом Tabys Tup", – сказала она.

По данным пострадавших, фирма неоднократно меняла название, адрес и персонал. Жители Алматы, Шымкента, Караганды, Уральска, Тараза и Актобе сообщили, что аналогичные случаи происходили и ранее. Тогда вмешательство журналистов позволило вернуть деньги, а представители компании обещали "больше никого не обманывать".

Несмотря на это, число обманутых вновь выросло. Житель Караганды Диас Жамбыл пояснил, что пришел в офис компании в 2024 году.

"Я пришел в эту компанию в 2024 году. Приехал в офис, поговорил, убедился. Еще тогда я заметил людей, которые не могут уехать. Но увидел, что они, если что, правда возвращают деньги. Поэтому мы с братишкой заплатили миллион и ждали. С моей стороны, в общем, пришло восемь человек. И вот спустя девять месяцев никакой обратной связи", – рассказал он.

По его словам, офис компании в настоящее время опечатан, а представители перестали выходить на связь.

Официальный представитель Департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек сообщила, что возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного неоднократно.

"Поступали коллективные заявления в ряд подразделений полиции Алматы. Они сейчас объединены в одно производство. Хоть еще 10 раз поменяют название компании, фигуранты остаются те же. Объекты и субъекты преступления нам известны. Проводится досудебное расследование", – сказала Азирбек.

По данным полиции, личность основателя фирмы установлена, решается вопрос об избрании меры пресечения. Между тем пострадавшие утверждают, что сайт компании все еще активен, а на нем продолжают принимать заявки на "трудоустройство за рубежом".

Ранее сообщалось, что новый вид мошенничества появился в Казахстане.