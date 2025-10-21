#АЭС в Казахстане
Общество

Новый вид мошенничества появился в Казахстане

играет в компьютерную игру, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2025 17:02 Фото: pixabay
Полицейские 21 октября предупредили казахстанцев о новом виде мошенничества. Под угрозой в этот раз – дети и подростки, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции области Абай рассказали, что в последнее время фиксируют новые схемы интернет-мошенничества, направленные на вовлечение детей через популярные онлайн-игры и игровые сообщества.

"Мошенники активно взаимодействуют с детьми через группы и чаты, посвященные онлайн-играм. Злоумышленники обещают виртуальные валюты или бонусы за выполнение различных заданий. Сначала они предлагают детям бесплатно получить "улучшения" для игр в обмен на выполнение простых действий. После того как ребенок соглашается, мошенники просят его открыть смартфон родителей и продиктовать СМС-коды, которые поступают при попытке взлома аккаунтов и цифровых ресурсов. В некоторых случаях дети, не подозревая о происходящем, открывают мобильные банковские приложения своих родителей и переводят деньги по QR-кодам, которые им отправляют злоумышленники", – сообщили в полиции.

Бывают и такие ситуации, когда аферисты с помощью детей оформляют онлайн-кредиты на имена их родителей, а затем крадут деньги. Если же у детей есть собственные банковские карты, то мошенники убеждают их перевести деньги за покупку виртуальной валюты или игровых "скинов" по заманчиво низкой цене.

Департамент полиции области Абай призвал родителей усилить контроль за онлайн-активностью детей и регулярно проводить профилактические беседы.

"В игре можно возродиться. В реальной жизни – нет. Подумай, прежде чем нажать кнопку", – заключили в полиции области Абай.

В сентябре стало известно, что казахстанским школьникам могут позвонить аферисты от имени учителей. 17 октября казахстанцев предупредили о звонках от имени АФМ. А 8 октября – о рассылке фальшивых штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
