Общество

Казахстанцев предупредили о новом виде мошенничества

Мошенничество, мошенники, мошеннические схемы, финансовая афера, хакеры, взлом данных, кибератака, хакерская атака, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2025 10:05 Фото: Zakon.kz
В Казахстане выявили новый способ мошенничества – звонки по якобы просроченной подаче декларации, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Министерстве внутренних дел 24 октября, злоумышленники звонят гражданам, представляясь сотрудниками госорганов, и утверждают, что человек якобы просрочил подачу налоговой декларации. Мошенники пугают блокировкой счетов, требуя "уладить вопрос" в течение трех дней.

"Чтобы "подтвердить личность", аферисты просят продиктовать код из SMS. После этого они получают доступ к банковским счетам и похищают деньги", – сообщили в ведомстве.

Полиция напоминает:

  • Сотрудники государственных органов не звонят гражданам с подобными уведомлениями и не требуют коды подтверждения.
  • Никогда не сообщайте третьим лицам SMS-коды, пароли, данные карт и другие личные сведения.
  • При получении подозрительных звонков прерывайте разговор и звоните в полицию по номеру "102".

Ранее сообщалось, что казахстанцы все чаще становятся жертвами фишинговых атак, замаскированных под сообщения о нарушении ПДД.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
