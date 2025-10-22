#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
538.53
623.94
6.59
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
538.53
623.94
6.59
События

О новой киберугрозе предупредили казахстанцев полицейские

о новой киберугрозе предупредили казахстанцев полицейские, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2025 21:34 Фото: pixabay
В пресс-службе ДП СКО предупредили, что все чаще пользователи мобильных устройств становятся жертвами фишинговых атак, замаскированных под сообщения о нарушении ПДД, передает Zakon.kz.

Злоумышленники массово рассылают через мессенджеры и электронную почту ложные сообщения, содержащие данные водителей, номера автомобилей и ссылку для "оплаты штрафа". На самом деле это фишинговая ссылка, после ввода данных банковской карты происходит полный доступ к счетам человека, возможна кража всех средств. В отдельных случаях ссылка содержит вирус для кражи персональных данных с устройства.

В полиции предупреждают, что "ссылка для оплаты штрафа" – несомненный признак мошенничества. Если вы все же перешли по ней и ввели свои данные, незамедлительно заблокируйте банковскую карту, сообщите в банк и полицию о возможном факте мошенничества и проверьте устройство на наличие вирусов.

Ранее Генпрокуратура предупредила жителей Казахстана о новой киберугрозе.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
О новой киберугрозе предупредили казахстанцев
12:23, 16 октября 2025
О новой киберугрозе предупредили казахстанцев
Автовладельцы под угрозой: казахстанцев предупредили о новом виде мошенничества
10:06, 08 октября 2025
Автовладельцы под угрозой: казахстанцев предупредили о новом виде мошенничества
О новой мошеннической схеме предупредили пользователей Microsoft Word
00:17, 05 декабря 2024
О новой мошеннической схеме предупредили пользователей Microsoft Word
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: