О новой киберугрозе предупредили казахстанцев полицейские

В пресс-службе ДП СКО предупредили, что все чаще пользователи мобильных устройств становятся жертвами фишинговых атак, замаскированных под сообщения о нарушении ПДД, передает Zakon.kz.

Злоумышленники массово рассылают через мессенджеры и электронную почту ложные сообщения, содержащие данные водителей, номера автомобилей и ссылку для "оплаты штрафа". На самом деле это фишинговая ссылка, после ввода данных банковской карты происходит полный доступ к счетам человека, возможна кража всех средств. В отдельных случаях ссылка содержит вирус для кражи персональных данных с устройства.

В полиции предупреждают, что "ссылка для оплаты штрафа" – несомненный признак мошенничества. Если вы все же перешли по ней и ввели свои данные, незамедлительно заблокируйте банковскую карту, сообщите в банк и полицию о возможном факте мошенничества и проверьте устройство на наличие вирусов.

