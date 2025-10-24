К жителям Алматы, Астаны и еще 11 городов синоптики обратились с предупреждением

Жителям сразу 13 городов Казахстана сегодня рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, сообщает Zakon.kz.

Причина – неблагоприятные метеорологические условия (НМУ).

"24 октября 2025 года неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Костанае, Караганде, Жезказгане, Темиртау, Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, Актобе, Актау, Шымкенте, Алматы, ночью – в Атырау, Астане", – предупредили специалисты РГП "Казгидромет".

Неблагоприятные метеорологические условия – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Ранее синоптики сообщили, что на Казахстан надвигается непогода. О том, в каких областях республики на 24 октября 2025 года объявлено штормовое предупреждение, можете узнать здесь.