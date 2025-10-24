Токаев высказался о новом Налоговом кодексе

Выступая 24 октября 2025 года на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики, президент Касым-Жомарт Токаев анонсировал меры для поддержки малого и среднего предпринимательства, сообщает Zakon.kz.

Глава государства отметил, что в последнее время к нему поступают многочисленные обращения по поводу нового Налогового кодекса.

"Я дал конкретные поручения премьер-министру. Правительство сохранило в прежнем виде перечень предприятий, работающих в соответствии со специальным налоговым режимом. В дальнейшем будут применены и другие меры для поддержки малого и среднего предпринимательства". Касым-Жомарт Токаев

По словам президента, для того, чтобы налоговая реформа не сказалась на самочувствии бизнеса, правительство должно продолжить конструктивный диалог с предпринимателями.

"Вместе с тем экономические реформы ни в коем случае нельзя останавливать. Как бы сложно ни было, мы обязательно должны осуществлять положительные изменения. Иначе мы можем столкнуться с масштабными негативными последствиями". Касым-Жомарт Токаев

Также глава государства подчеркнул, что "только общими усилиями государства, бизнеса, всего общества мы сможем построить Справедливый Казахстан".

"Наша страна уверенно стоит на ногах, экономика показывает положительную динамику, получает высокие кредитные рейтинги со стороны международных финансовых институтов. Моя принципиальная позиция заключается в том, что ключевые показатели экономического развития – это повышение благосостояния и качества жизни граждан". Касым-Жомарт Токаев

Ранее президент заявил, что изменения в Конституции коснутся не только самого Парламента, но и разделов о президенте, правительстве и многих других аспектов политической системы.