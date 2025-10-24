Важную роль акции "Таза Қазақстан" подчеркнул Касым-Жомарт Токаев
Выступая 24 октября 2025 года на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики, глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важную роль акции "Таза Қазақстан" в изменении экологического сознания и образа жизни наших граждан, сообщает Zakon.kz.
Как подчеркнул президент, "успешно реализуется общенациональная акция "Таза Қазақстан", которая нашла самый широкий отклик у большинства наших граждан, особенно молодежи".
"С прошлого года было очищено около 2,8 млн га территории и высажено более 4 млн деревьев. Самое главное, что начали меняться экологическое сознание и образ жизни наших граждан. В целом, можно с уверенностью сказать, что работа, проведенная во всех сферах, приносит свои плоды. Однако мы не останавливаемся на достигнутом. Нам обязательно нужно продолжить преобразования".Касым-Жомарт Токаев
Глава государства отметил, что "этот год стал успешным и даже вдохновляющим для нашей страны".
"Наши соотечественники прославились своими достижениями во многих сферах, заслужили высокие награды на международных турнирах. Казахстанские учащиеся завоевали более тысячи медалей на различных международных образовательных олимпиадах и конкурсах. Благодаря успехам наших лучших спортсменов, в том числе боксеров, флаг Казахстана не раз поднимался ввысь на мировых аренах. Наша талантливая молодежь популяризирует национальное искусство по всему свету".Касым-Жомарт Токаев
Также президент подчеркнул, что "мировое сообщество признает нас нацией, обладающей высоким духом, самобытной культурой, прогрессивным мировоззрением и интеллектом".
"Несомненно, это стало результатом планомерной и эффективной работы, проводимой на протяжении многих лет. Теперь же нам нужно, не сбавляя темп, двигаться только вперед".Касым-Жомарт Токаев
Ранее глава государства высказался о государственных и общественных деятелях, которые оставили след в истории Казахстана.
