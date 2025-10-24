Снег и мороз до -8°С накроют Казахстан на праздники
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Жителей Казахстана после продолжительных теплых дней ожидает постепенное изменение погоды. Об этом рассказали синоптики РГП "Казгидромет", опубликовав прогноз погоды на праздничные дни – с 25 по 27 октября 2025 года, сообщает Zakon.kz.
Так, согласно данным метеорологов, после ясных и сухих дней в выходные на территорию Казахстана начнут смещаться атмосферные фронты.
"На большей части республики пройдут дожди, ночью возможен переход дождя в снег. Также ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы – туманы".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
При этом значительного похолодания не ожидается.
"Лишь на севере страны прогнозируется кратковременное понижение температуры – ночью до -3-8°С, днем до +3+8°С".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
