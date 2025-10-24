#АЭС в Казахстане
Общество

Снег и мороз до -8°С накроют Казахстан на праздники

Алматы, Алматинская телебашня, телевизионная и радиовещательная башня, Кок-Тобе, Кок Тобе, зима в Алматы, снег в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2025 14:24 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Жителей Казахстана после продолжительных теплых дней ожидает постепенное изменение погоды. Об этом рассказали синоптики РГП "Казгидромет", опубликовав прогноз погоды на праздничные дни – с 25 по 27 октября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно данным метеорологов, после ясных и сухих дней в выходные на территорию Казахстана начнут смещаться атмосферные фронты.

"На большей части республики пройдут дожди, ночью возможен переход дождя в снег. Также ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы – туманы".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

При этом значительного похолодания не ожидается.

"Лишь на севере страны прогнозируется кратковременное понижение температуры – ночью до -3-8°С, днем до +3+8°С".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее жителям сразу 13 городов Казахстана сегодня, 24 октября, рекомендовали сократить время пребывания на открытом воздухе.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
