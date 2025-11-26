Зима близко: Казахстан накроют морозы до -13°С

В ближайшие дни в Казахстан придут холода. Об этом говорится в прогнозе погоды от синоптиков РГП "Казгидромет" на 27-29 ноября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Пока погода продолжает радовать казахстанцев: антициклон обеспечивает преимущественно ясную и сухую погоду.

Только на севере и востоке страны, где действуют фронтальные разделы, в отдельных районах ожидаются осадки в виде дождя и снега.

Однако антициклон, подпитываясь холодными воздушными массами, принесет понижение температуры практически по всей территории страны.

Уже 29 ноября в северной половине Казахстана ночные температуры опустятся до -8-13°С, в южной половине – до -2-7°С.

