Казахстан накроют сильный ветер и снег

Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили Zakon.kz прогноз погоды на 26-28 декабря 2023 года.

Согласно данным метеорологов, на всей территории страны сохраняется влияние циклонической деятельности.

"В связи с чем прогнозируются осадки (снег, дождь), гололедные явления, туманы, метели и усиление ветра 15-28 метров в секунду. 26 декабря в северных регионах возможен очень сильный ветер 30 м/с и более". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также специалисты добавили, что резких изменений в температуре воздуха не ожидается.

Ранее синоптики сообщали о штормовом предупреждении в 11 областях страны.