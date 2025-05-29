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Общество

Чем удивит погода казахстанцев в предпоследний день весны: прогноз на 30 мая

Дождь, дожди, осадки, зонтик, зонт, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2025 18:06 Фото: pixabay
В Казахстане в предстоящую пятницу, 30 мая 2025 года, ожидаются дожди с грозами и заморозки. Но, согласно прогнозу, на большей части республики будет без осадков, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали специалисты РГП "Казгидромет":

"Обширный антициклон обусловит погоду без осадков на большей части Казахстана. Лишь на севере, юге, юго-востоке страны атмосферные фронтальные разделы вызовут дожди с грозами. По республике ожидается усиление ветра, на западе, юге, юго-востоке с пыльной бурей, на севере, востоке в ночные и утренние часы – туман. Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются заморозки -2°C".

Также сообщается, что в ряде регионов ожидается пожарная опасность:

  • высокая пожарная опасность – в Атырауской, Мангистауской области, на севере, востоке области Жетысу, в центре, на севере Кызылординской, на севере, юге Актюбинской, на востоке, в центре Павлодарской, на севере, юге Жамбылской, на северо-западе, юге, востоке, в центре Западно-Казахстанской, на западе, юге Туркестанской, в центре Алматинской областей;
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, на севере, в пустынных, предгорных районах Туркестанской, на западе, востоке Жамбылской, на западе, юго-востоке Актюбинской, на юге, западе Атырауской, на западе, севере Алматинской, на юге Костанайской области и областей Абай, Улытау, на юго-востоке Павлодарской области, на севере, востоке области Жетысу.

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