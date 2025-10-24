Кому больше повезет с погодой в праздничные выходные: Астане, Алматы или Шымкенту

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 25, 26 и 27 октября 2025 года по трем крупнейшим мегаполисам Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что в Астане и Шымкенте ожидаются дожди. А жителям Алматы чуть больше повезет с погодой, так как синоптики им обещают теплую погоду без осадков.

Прогноз погоды по Астане

25 октября: переменная облачность, днем дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо- восточный ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью около 0°С, днем +10+12°С.

Прогноз погоды по Алматы

25 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +20+22°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

25 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +23+25°С.

