#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
538.11
623.51
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
538.11
623.51
6.61
Общество

Кому больше повезет с погодой в праздничные выходные: Астане, Алматы или Шымкенту

девушка со спины, осень, парк, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2025 16:19 Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 25, 26 и 27 октября 2025 года по трем крупнейшим мегаполисам Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что в Астане и Шымкенте ожидаются дожди. А жителям Алматы чуть больше повезет с погодой, так как синоптики им обещают теплую погоду без осадков.

Прогноз погоды по Астане

  • 25 октября: переменная облачность, днем дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо- восточный ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью около 0°С, днем +10+12°С.
  • 26 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +5+7°С.
  • 27 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +4+6°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 25 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +20+22°С.
  • 26 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +20+22°С.
  • 27 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +18+20°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 25 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +23+25°С.
  • 26 октября: переменная облачность, в конце дня дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +23+25°С.
  • 27 октября: переменная облачность, ночью дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +23+25°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2025 16:19
К жителям Алматы, Астаны и еще 11 городов синоптики обратились с предупреждением

Ранее синоптики сообщили, что снег и мороз до -8°С накроют Казахстан на праздники. Подробнее о погоде на 25, 26 и 27 октября 2025 года можете узнать по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Мороз до -26°С, гололед и потепление: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в выходные
16:31, 24 января 2025
Мороз до -26°С, гололед и потепление: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в выходные
Какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте с 25 по 27 августа
17:27, 24 августа 2025
Какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте с 25 по 27 августа
В Алматы вернется тепло до +24°С, в Астане морозно, а в Шымкенте почти летняя погода: прогноз на три дня
14:40, 22 октября 2025
В Алматы вернется тепло до +24°С, в Астане морозно, а в Шымкенте почти летняя погода: прогноз на три дня
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: