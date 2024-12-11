Новогодняя сказка: жители Усть-Каменогорска смогут посещать зоопарк бесплатно

В зимний период жители Усть-Каменогорска смогут посещать зоопарк в левобережном парке абсолютно бесплатно, сообщает Zakon.kz.

Такое решение принимается уже второй год подряд. В прошлом году горожане до самого Наурыза могли навещать зверей бесплатно.

Фото: yandex/Левобережный зоопарк

Помимо зоопарка, для горожан подготовлены и другие развлечения. Традиционно в парке будет залит каток. Сейчас ведется подготовка, а также украшение парка к новогодним праздникам.

Фото: yandex/Левобережный зоопарк

Уже 21 декабря всех устькаменогорцев приглашают посетить открытие резиденции Аяз Аты. Особым моментом праздника станет присутствие 150 сказочных героев со всей страны.

Ранее стало известно, что в этом году в Костанае установят на одну елку больше.

