Более 60 казахстанцев задержали по подозрению в экстремизме с начала года
Фото: gov.kz
КНБ с начала 2025 года задержал 67 человек, причастных к экстремизму и терроризму, сообщает Zakon.kz.
Глава КНБ Ермек Сагимбаев сообщил президенту, что органами национальной безопасности задержано 67 человек, причастных к экстремизму и терроризму.
83 приверженца радикальной идеологии осуждены в Казахстане с начала года, рассказал глава КНБ.
Также Сагимбаев отчитался и о других направлениях: ОПГ, незаконном владении оружием и антикоррупционных мерах.
