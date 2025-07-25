По подозрению в коррупции задержан сотрудник Минэнерго – КНБ

В Комитете национальной безопасности (КНБ) Казахстана сегодня, 25 июля 2025 года, заявили о задержании сотрудника Министерства энергетики РК, сообщает Zakon.kz.

Причина – подозрение в коррупции.

"23 июля текущего года Службой по противодействию коррупции КНБ по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями задержан руководитель территориального Департамента Комитета атомного и энергического надзора и контроля Министерства энергетики РК по Кызылординской области. Он подозревается в организации коррупционной схемы, позволявшей получать материальную прибыль от недропользователей на системной основе". Пресс-служба КНБ

В настоящее время, как уточнили в комитете, в отношении задержанного лица проводятся следственные мероприятия по двум статьям Уголовного кодекса РК:

п. 3 ч. 4 ст. 362 ("Превышение власти или должностных полномочий"),

ч. 1 ст. 364 ("Незаконное участие в предпринимательской деятельности").

"Избрана мера пресечения – содержание под стражей". Пресс-служба КНБ

В соответствии со ст. 201 УПК РК, как пояснили в комитете, "иные сведения досудебного расследования разглашению не подлежат".

17 июля 2025 года Служба по противодействию коррупции КНБ сообщила о громком задержании в Акмолинской области. Подробнее об этом – здесь.