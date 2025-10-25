#АЭС в Казахстане
Общество

Спасатели не дали жительнице Павлодара спрыгнуть с 3 этажа

Спасатели не дали жительнице Павлодара спрыгнуть с 3 этажа, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2025 15:48 Фото: Zakon.kz
25 октября 2025 года на пульт "112" поступила информация о женщине, которая пыталась выпрыгнуть из окна третьего этажа в Павлодаре, сообщает Zakon.kz.

В МЧС РК рассказали, что прибывшие на место сотрудники развернули специальное оборудование – пневмо-прыжковое спасательное устройство, другие спасатели в это время быстро поднялись на четвертый этаж. С помощью альпинистского снаряжения один из служащих спустился на третий этаж и предотвратил падение.

Женщина передана медикам. Трагедия была предотвращена благодаря быстрым и слаженным действиям спасателей, отметили в МЧС.

25 октября 2025 года в районе Нура города Астаны по проспекту Туран произошел пожар в квартире на втором этаже девятиэтажного жилого дома. Из жилой многоэтажки экстренно эвакуировали более 30 человек.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
