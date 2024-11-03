Спасатели удержали 52-летнюю жительницу Шымкента от суицида

3 ноября на пульт 112 поступило сообщение о том, что 52-летняя женщина хочет спрыгнуть с балкона квартиры, расположенной на пятом этаже жилого дома, сообщает Zakon.kz.

На место происшествия незамедлительно были направлены спасатели МЧС. По прибытии на место происшествия сотрудниками произведена попытка диалога с женщиной. Однако она игнорировала сотрудников.

"Спасатели незамедлительно начали спасательные мероприятия. Пожарные побежали в квартиру через подъезд, водитель установил автолестницу на балкон квартиры на четвертом этаже. В это время подбежал начальник караула пятой пожарной части Талипов Алпамыс, который рядом проживал, в этот день у него был выходной". Пресс-служба МЧС РК

Поднявшись по автолестнице, Алпамыс встал на перила балкона на четвертом этаже и снизу удерживал женщину, пока коллеги не зашли на балкон через квартиру и не спасли ее.

"Благодаря слаженным и оперативным действиям спасателей была спасена одна жизнь. Спасенная женщина передана сотрудникам скорой медицинской помощи", – резюмируется в сообщении.

Ранее в Семее спасатели пришли на помощь двухлетнему мальчику и его маме.