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Пожарные спасли петропавловскую кошку, застрявшую на уровне четвертого этажа

Спасатели спасли кошку, застрявшую на уровне четвертого этажа, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 08:14 Фото: pixabay
В Петропавловске на пульт 112 поступила информация о кошке, громко мяукавшей на высоком дереве на уровне четвертого этажа, сообщает Zakon.kz.

Спасатели осознали, что кошка находится в беде, когда хвостатая пленница стала просить о помощи, горестно мяукая.

Спасатели спасли кошку, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 08:14

Фото: пресс-служба МЧС РК

Домашнего питомца успешно сняли с дерева с помощью 3-коленной лестницы и альпинистского снаряжения.

Сотрудники МЧС напомнили, что им важна каждая жизнь.

Ранее появилась информация о том, что в Петропавловске умер щенок, в ухе которого девятилетний мальчик взорвал петарду.

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В Петропавловске умер щенок, в ухе которого девятилетний мальчик взорвал петарду
Аксинья Титова
Петропавловск 2024 год Кошки Спасатели
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