Пожарные спасли петропавловскую кошку, застрявшую на уровне четвертого этажа
Фото: pixabay
В Петропавловске на пульт 112 поступила информация о кошке, громко мяукавшей на высоком дереве на уровне четвертого этажа, сообщает Zakon.kz.
Спасатели осознали, что кошка находится в беде, когда хвостатая пленница стала просить о помощи, горестно мяукая.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Домашнего питомца успешно сняли с дерева с помощью 3-коленной лестницы и альпинистского снаряжения.
Сотрудники МЧС напомнили, что им важна каждая жизнь.
Ранее появилась информация о том, что в Петропавловске умер щенок, в ухе которого девятилетний мальчик взорвал петарду.
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