Пожарные спасли петропавловскую кошку, застрявшую на уровне четвертого этажа

В Петропавловске на пульт 112 поступила информация о кошке, громко мяукавшей на высоком дереве на уровне четвертого этажа, сообщает Zakon.kz.

Спасатели осознали, что кошка находится в беде, когда хвостатая пленница стала просить о помощи, горестно мяукая.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Домашнего питомца успешно сняли с дерева с помощью 3-коленной лестницы и альпинистского снаряжения.

Сотрудники МЧС напомнили, что им важна каждая жизнь.

Ранее появилась информация о том, что в Петропавловске умер щенок, в ухе которого девятилетний мальчик взорвал петарду.

