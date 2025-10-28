4 млн "умных" приборов внедрят в казахстанское электроснабжение

Министр энергетики Ерлан Аккенженов 28 октября 2025 года на заседании правительства доложил об автоматизации системы учета электроэнергии в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минэнерго отметил, что по этому вопросу наблюдается слабый охват в сетях низкого и среднего напряжения.

"Планируется увеличение доли охвата интеллектуальных систем учета электрической энергии в рамках реализации Национального проекта модернизации энергетического и коммунального секторов (МЭКС). В этой связи в рамках нацпроекта в течение трех лет планируется дооснащение 4 млн "умными" приборами учета в 27 субъектах электроснабжения", – сказал Аккенженов.

По его словам, ожидаемый эффект оценивается в 57 млрд тенге. Как ожидается, такой результат может быть достигнут за счет сокращения нормативных потерь электроэнергии.

