Когда в Казахстане начнут производить полиэтилен
Фото: primeminister.kz
Вице-министр энергетики Санжар Жаркешов 28 октября 2025 года на брифинге в правительстве сообщил о ходе работ по налаживанию производства полиэтилена в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.
Он отметил, что 430 тыс. полипропилена уже направлено на экспорт.
"По полиэтилену, 1,25 млн тонн будет полипропилена производиться. Этот масштабный проект находится сейчас в строительной фазе. На площадке установки пиролиза продолжаются работы. Есть уже даже небольшое опережение графика", – заверил Жаркешов.
При этом ожидается, что на пике строительства занятость населения составит 15 тыс. человек. Завершение строительства завода планируется в 2029 году.
Наладить производство полиэтилена правительство пообещало еще в 2024 году.
