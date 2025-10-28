#АЭС в Казахстане
Общество

Когда в Казахстане начнут производить полиэтилен

Завод, производство, люди на производстве, рабочие, цех, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2025 10:43 Фото: primeminister.kz
Вице-министр энергетики Санжар Жаркешов 28 октября 2025 года на брифинге в правительстве сообщил о ходе работ по налаживанию производства полиэтилена в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что 430 тыс. полипропилена уже направлено на экспорт.

"По полиэтилену, 1,25 млн тонн будет полипропилена производиться. Этот масштабный проект находится сейчас в строительной фазе. На площадке установки пиролиза продолжаются работы. Есть уже даже небольшое опережение графика", – заверил Жаркешов.

При этом ожидается, что на пике строительства занятость населения составит 15 тыс. человек. Завершение строительства завода планируется в 2029 году.

Наладить производство полиэтилена правительство пообещало еще в 2024 году.

Азамат Сыздыкбаев
