#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.13
624.88
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.13
624.88
6.64
Общество

В Атырау прошла молодежная экоакция

Молодежная экоакция, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2025 13:00 Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
В Ретропарке в рамках общенациональной акции "Таза Қазақстан" состоялась экоакция "Экомәдениет – залог светлого будущего", главная цель которой – формирование экологической культуры в обществе, развитие бережного отношения к природе и воспитание у молодежи активной гражданской позиции.

Об этом сообщает Региональная служба коммуникаций.

Во время встречи участники обсудили вопросы экологии, познакомились с волонтерскими инициативами и узнали о проектах, направленных на продвижение "зеленого" образа жизни.

В рамках программы были организованы арт-выставка, мастер-класс и презентация экологического проекта "Green Step School". По словам координатора Алмата Тагырбергенова, важно формировать экологическое мышление с раннего возраста:

"Охрана природы не должна ограничиваться только субботниками, она должна стать частью повседневной жизни. Сегодняшняя встреча – это важная площадка, которая вдохновляет молодежь на реализацию "зеленых" инициатив", – отметил он.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Координатор проекта "JerEcoHub" Асылханым Ахмурова подчеркнула, что экологическая культура – важный показатель развития общества:

"Благодаря таким встречам мы расширяем экознания и призываем молодежь ответственно относиться к природе. Каждое небольшое действие в деле защиты природы может привести к большим переменам", – сказала она.

Отметим, что мероприятие организовано Атырауским областным молодежным ресурсным центром.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Аким Шымкента принял участие в посадке деревьев вместе с жителями
19:24, 11 октября 2025
Аким Шымкента принял участие в посадке деревьев вместе с жителями
Общегородской субботник прошел в Туркестане
16:57, 22 февраля 2025
Общегородской субботник прошел в Туркестане
Экологический квест "Молодежь за Таза Қазақстан!" провели в Карагандинской области
11:35, 13 июня 2024
Экологический квест "Молодежь за Таза Қазақстан!" провели в Карагандинской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: