В Атырау прошла молодежная экоакция

В Ретропарке в рамках общенациональной акции "Таза Қазақстан" состоялась экоакция "Экомәдениет – залог светлого будущего", главная цель которой – формирование экологической культуры в обществе, развитие бережного отношения к природе и воспитание у молодежи активной гражданской позиции.

Об этом сообщает Региональная служба коммуникаций.

Во время встречи участники обсудили вопросы экологии, познакомились с волонтерскими инициативами и узнали о проектах, направленных на продвижение "зеленого" образа жизни.

В рамках программы были организованы арт-выставка, мастер-класс и презентация экологического проекта "Green Step School". По словам координатора Алмата Тагырбергенова, важно формировать экологическое мышление с раннего возраста:

"Охрана природы не должна ограничиваться только субботниками, она должна стать частью повседневной жизни. Сегодняшняя встреча – это важная площадка, которая вдохновляет молодежь на реализацию "зеленых" инициатив", – отметил он.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Координатор проекта "JerEcoHub" Асылханым Ахмурова подчеркнула, что экологическая культура – важный показатель развития общества:

"Благодаря таким встречам мы расширяем экознания и призываем молодежь ответственно относиться к природе. Каждое небольшое действие в деле защиты природы может привести к большим переменам", – сказала она.

Отметим, что мероприятие организовано Атырауским областным молодежным ресурсным центром.