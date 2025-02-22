Общегородской субботник прошел в Туркестане

22 февраля в Туркестане в рамках программы "Таза Қазақстан" прошло общегородское мероприятие по уборке. Мероприятие организовано с целью улучшения экологической обстановки города, развития активной гражданской позиции населения и формирования природоохранной культуры, сообщает Zakon.kz.

Уборка в городе началась с 9:00, в ней были задействованы 1100 человек и 28 единиц спецтехники из числа жителей города и различных организаций.

Фото: Региональная служба коммуникаций Туркестанской области

В ходе субботника были очищены от мусора улицы и общественные места города, окраины.

Фото: Региональная служба коммуникаций Туркестанской области

На данный момент субботник проходит на 45 улицах в жилом массиве Шаугар.

Фото: Региональная служба коммуникаций Туркестанской области

"Содержание нашего двора и села в чистоте – задача каждого жителя. Когда каждый двор убран, то и город будет чистым. Призываю жителей района соблюдать чистоту, которая является залогом здоровья", – сказала жительница Фатима Кудайбергенова.

Эта инициатива направлена на формирование не только окружающей среды города, но и экологического сознания жителей. В дальнейшем в городе традиционно будут организованы работы по уборке.