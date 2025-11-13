Жители Шымкента вносят вклад в улучшение экологического облика города

Сегодня в Шымкенте в рамках традиционно проводимой экологической акции "Таза Қазақстан" состоялось очередное общегородское мероприятие по благоустройству. Акция прошла во всех районах мегаполиса – Абая, Аль-Фараби, Енбекши, Каратау и Туран.

Мероприятие было организовано в рамках акции "Таза бейсенбі" и объединило тысячи жителей города, представителей общественных организаций, сотрудников коммунальных служб, партийных активистов и молодежь. Горожане активно вышли на уборку улиц, дворов и общественных территорий, внесли свой вклад в общее дело.

Подобные масштабные акции не только способствуют улучшению экологической ситуации, но и укрепляют дух взаимопомощи и общественной ответственности среди жителей города.

В Аль-Фарабийском районе проведение субботников стало доброй традицией. Здесь работы по благоустройству проводятся на регулярной основе. Сегодняшняя акция прошла в микрорайоне Сауле. Жители совместно с коммунальными службами убрали мусор на территориях многоквартирных домов и частного сектора, привели в порядок улицы.

По словам руководителя отдела аппарата акимата района Берика Жанаева, с начала года на территории района проведено около пятидесяти субботников.

Фото: акимат города Шымкент

"Интерес жителей к таким акциям с каждым годом растет. Зимой мы проводим уборку снега, весной и осенью – посадку деревьев и вывоз мусора. Кроме того, регулярно проводим информационно-просветительские мероприятия по формированию экологической культуры среди населения", – отметил он.

Также, по его словам, в районе за последнее время высажено около 400 деревьев. Работы выполняются по обращениям жителей. В случаях, когда жители не могут самостоятельно посадить деревья, сотрудники акимата оказывают необходимую помощь и проводят посадку своими силами.

В Енбекшинском районе субботник прошел во дворе многоквартирного дома №54 по улице Жибек Жолы. В мероприятии приняли участие представители Шымкентского городского филиала партии AMANAT. Совместно с жителями они убрали бытовые отходы, скосили сухую траву, обрезали ветки и побелили стволы деревьев.

Фото: акимат города Шымкент

Представитель аппарата акима Енбекшинского района Жаксылык Атаев отметил важность подобных мероприятий:

"Поддержание чистоты в повседневной жизни – это проявление любви и заботы о родном крае. Если каждый житель будет содержать в порядке свой двор, весь город станет чище и красивее. Акция "Таза бейсенбі" направлена именно на формирование такой ответственности", – сказал он.

В быстро развивающемся районе Туран субботник прошел в особой атмосфере. В акции приняли участие представители молодежь и ветераны района. Совместными усилиями они очистили территорию от мусора и благоустроили прилегающие участки.

Начальник отдела акимата Туранского района Дариха Раманова подчеркнула, что цель подобных мероприятий – не только уборка, но и воспитание бережного отношения к природе.

Фото: акимат города Шымкент

"Мы хотим, чтобы молодежь брала пример со старшего поколения и уделяла внимание чистоте. Чистота города – это наша общая обязанность", – отметила она.

Во время субботника были собраны опавшие листья, очищены арыки и оросительные системы, проведен санитарный уход за деревьями и кустарниками.

Председатель совета ветеранов Сатыбалды Адильбекулы также принял участие в уборке, взяв в руки лопату и метлу. По его словам, забота о чистоте города – это символ преемственности поколений и проявление гражданской ответственности.

Представители Городского молодежного ресурсного центра Шымкента также активно поддержали акцию, проведя уборку на территории Аль-Фарабийского района в рамках инициативы "TazaShym". Молодые волонтеры собрали бытовые отходы и привели в порядок общественные пространства.

Кроме того, во всех образовательных учреждениях города прошли классные часы и специальные лекции, направленные на формирование экологического воспитания. Школьникам рассказали о важности охраны окружающей среды, бережного отношения к природе и необходимости сортировки бытовых отходов.

Фото: акимат города Шымкент

Так, в средней школе №59 прошел открытый урок на тему экологии. Ученики активно участвовали в мероприятиях и лекциях под названием "Таза қала", где им рассказали о значении сохранения чистоты и развитии экологической культуры.

На сегодняшний день национальный проект "Таза Қазақстан" является не просто экологической инициативой, а долгосрочной программой, направленной на изменение общественного сознания и формирование новой культуры поведения.

Шымкент демонстрирует яркий пример в реализации экологических инициатив. Благодаря системной работе и поддержке жителей формируется новое понимание: "чистая среда – качественная жизнь".

Акимат города призывает горожан поддерживать чистоту своих дворов, соблюдать порядок в общественных местах и активно участвовать в благоустройстве родного мегаполиса.

В результате сегодняшних масштабных субботников во всех районах города были приведены в порядок улицы, дворы, общественные пространства и места отдыха. Эти мероприятия оказали положительное влияние на общую экологическую ситуацию в Шымкенте и будут продолжены на постоянной основе.