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Общество

Гибкий график работы: казахстанцам разъяснили важные нюансы

Документы, папки, справки, бумаги, дела, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2025 13:44 Фото: freepik
В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана 26 мая 2025 года рассказали, что такое гибкий режим рабочего времени и для кого он применяется, сообщает Zakon.kz.

По словам главного эксперта Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РК Данияра Балтабая, гибкий график может устанавливаться для всех работников, включая тех, кто работает дистанционно.

"Его цель – обеспечить баланс между личными, социально-бытовыми и другими потребностями сотрудников и производственным интересом работодателя", – уточнил он.

Эксперт отметил, что гибкий режим рабочего времени включает следующие элементы:

  • фиксированное время, в течение которого сотрудник обязательно должен быть на рабочем месте;
  • гибкое время, в рамках которого работник самостоятельно определяет, когда выполнять трудовые обязанности;
  • учетный период, за который ведется контроль выполнения установленной нормы рабочего времени.
"Продолжительность учетного периода не может превышать шесть месяцев. В рамках гибкого графика продолжительность ежедневной или еженедельной работы может отличаться от той установленной нормы: быть как больше, так и меньше. Порядок установления фиксированного и гибкого времени, а также продолжительность учетного периода определяется внутренним актом работодателя, трудовым либо коллективным договором".Данияр Балтабай

Также в Минтруда напомнили, что вопросы, связанные с работой в режиме гибкого рабочего времени, регламентируются ст. 74 Трудового кодекса РК.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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