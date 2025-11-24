Минтруда разъяснило казахстанцам нормы сменного графика работы

Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) продолжает познавательную рубрику под названием "Важно знать". На этот раз казахстанцам рассказали, как правильно устанавливать сменный график работы, сообщает Zakon.kz.

С разъяснениями на важную тему выступил главный эксперт Комитета государственной инспекции труда Женис Рустемов.

По его словам, сменный график работы может устанавливаться по Трудовому кодексу, когда длительность производственного процесса либо режим производственной деятельности работодателя превышает норму продолжительности ежедневной работы.

"Сменная работа, когда в течение суток работают две, три либо четыре рабочих смены. Продолжительность и переход одной смены в другую устанавливается графиками. Максимальная длительность рабочей смены не должна превышать 12 часов", – объяснил специалист.

В случае незаконного превышения нормы работодатель несет ответственность в рамках Кодекса об административных правонарушениях.

