Мороз, дожди и тепло до +26°С: обновленный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на конец октября

В трех крупнейших мегаполисах Казахстана в конце октября 2025 года ожидаются дожди. А температура будет разной: в Астане – мороз до -4°С, в Алматы – тепло до +19°С, в Шымкенте – почти летняя жара до +26°С, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в прогнозе на ближайшие три дня – 29, 30 и 31 октября, который предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет".

Прогноз погоды по Астане

29 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +11+13°С.

30 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +13+15°С.

31 октября: переменная облачность, днем дождь. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +12+14°С.

Прогноз погоды по Алматы

29 октября: переменная облачность, утром и днем небольшой дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +15+17°С.

30 октября: переменная облачность, ночью дождь. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +15+17°С.

31 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +17+19°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

29 октября: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +19+21°С.

30 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +23+25°С.

31 октября: переменная облачность, днем дождь. Ветер северо-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +24+26°С.

