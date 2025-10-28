#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.13
624.88
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.13
624.88
6.64
Общество

Мороз, дожди и тепло до +26°С: обновленный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на конец октября

деревья, человек, зонтик, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2025 14:18 Фото: unsplash
В трех крупнейших мегаполисах Казахстана в конце октября 2025 года ожидаются дожди. А температура будет разной: в Астане – мороз до -4°С, в Алматы – тепло до +19°С, в Шымкенте – почти летняя жара до +26°С, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в прогнозе на ближайшие три дня – 29, 30 и 31 октября, который предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет".

Прогноз погоды по Астане

  • 29 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +11+13°С.
  • 30 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +13+15°С.
  • 31 октября: переменная облачность, днем дождь. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +12+14°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 29 октября: переменная облачность, утром и днем небольшой дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +15+17°С.
  • 30 октября: переменная облачность, ночью дождь. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +15+17°С.
  • 31 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +17+19°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 29 октября: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +19+21°С.
  • 30 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +23+25°С.
  • 31 октября: переменная облачность, днем дождь. Ветер северо-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +24+26°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2025 14:18
От -7°C до +20°C: синоптики Казахстана представили температурный прогноз на вторник

Ранее синоптики предупредили жителей Астаны и еще пяти городов об НМУ.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Мороз и солнце: появился обновленный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на 14-16 октября
13:44, 13 октября 2025
Мороз и солнце: появился обновленный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на 14-16 октября
Мороз и солнце: какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте 3-5 октября
14:38, 02 октября 2025
Мороз и солнце: какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте 3-5 октября
Снег и мороз в Астане, тепло до +23°С в Алматы, жара в Шымкенте: прогноз погоды на 10, 11 и 12 октября
13:36, 09 октября 2025
Снег и мороз в Астане, тепло до +23°С в Алматы, жара в Шымкенте: прогноз погоды на 10, 11 и 12 октября
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: