Системное решение проблемы загрязнения воздуха ищут в ВКО

В регионе разработают специальный алгоритм оперативных действий при ухудшении качества воздуха.

Сегодня в акимате Восточного Казахстана обсудили вопросы экологии Усть-Каменогорска.

Как сообщил руководитель областного Управления природных ресурсов и регулирования природопользования, для улучшения экоситуации планируется внедрить систему мониторинга воздуха.

Фото: пресс-центр ВКО

На портале госзакупок размещено объявление о приобретении системы стоимостью 498,5 млн тенге, контракт – на стадии подписания.

"Вопрос оснащения Департамента экологии мобильной лабораторией решен. 17 июля этого года между АО "Народный банк" и ТОО "Топан" заключен договор на поставку специально оборудованной станции экомониторинга на базе ГАЗели стоимостью 65,5 млн тенге. Все нужные платежи произведены, станция – на стадии сборки. В Усть-Каменогорске она появится в ноябре", – сообщил Арман Есентаев.

Фото: пресс-центр ВКО

По поручению акима области подготовлен План мероприятий по охране окружающей среды на ближайшие два года, сюда вошли 27 пунктов.

В ходе совещания также выступили замакима города Ирина Смит и руководитель экологического бюро "Өскемен тынысы" Елена Березинская-Абилова.

Фото: пресс-центр ВКО

Нурымбет Сактаганов поручил: "Необходим четкий алгоритм действий при неблагоприятных метеоусловиях. Важно оперативно информировать население и проводить разъяснительную работу".